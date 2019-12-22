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مرأة

أسباب غير معروفة.. 5 حالات لقلة البويضات والإجهاض المتكرر بعد سن الـ 30

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:33 م
صدى البلد
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ريهام قدري
عقد ملتقى الخصوبة والصحة الإنجابية (Reproductive and Fertility Club) ندوة اليوم بحضور الدكتور أحمد بدوي والدكتور محمود شاور ونخبة من استشاريي النساء والتوليد والحقن المجهري، لمناقشة أحدث علاجات حالات ضعف مخزون المبيض وحالات الإجهاض المتكرر.

وقال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري أمراض النساء والتوليد، إن العامل الأساسى الذى يؤثر فى قلة البويضات هو السن فمع تقدم العمر يقل المخزون تدريجيا، كما أن بعض السيدات يقل عندهن المخزون ولا يكفيهن إلا لعمر 20 عاما.

وأوضح أن قلة عمليات التبويض والاجهاض المتكرر تعود لعدة اسباب منها أن العدد يكون قليل منذ الولادة، أو أن هناك عيوب كروموسومية فى المبيض مثل مرض تيرنر، أو مناعة الجسم تأكل المبيض، أو التهاب فى الحوض أو بطانة رحم مهاجرة تترك أكياسا عند إزالتها تتسبب فى الأزمة، أو أورام المبيض أحيانا هى ما تقوم بالتآكل.

وأضاف أن الأورام السرطانية تؤدى إلى استئصال المبيض، كما أن جرح المبيض من جراء العمليات الجراحية مثل كى المبيض أو استئصال لكيس، يجعل الجهاز المناعى ينتج خلايا ضده ويحدث له تآكل.

وأشار الدكتور أحمد عاصم الملا إلى أن نوعية البويضات تختلف ما بين سن الـ 20 والـ 30 والـ 35 وما فوق والأربعين، حيث أن فرص تحول البويضات إلى جنين لدى المرأة التي يقل سنها عن الـ 35، أكبر من فرص تحولها إلى جنين لدى النساء اللاتي تجاوزن عمر الـ 35 سنة.

وأوضخ أن هناك بعض الحالات يتوقف المبيضان عن إنتاج البويضات والاستروجين قبل سن الـ 40، وتسمى هذه الحالة بـ "فشل المبيض المبكر".
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