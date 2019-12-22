صالحني وأعطاني حقي.. مؤلف المهرجانات يكشف تفاصيل حل أزمته مع محمد رمضان

كشف محمد غوباشي عن حل أزمته مع الفنان محمد رمضان في تصريحات خاصة لصدي البلد قائلا: "تلقيت اتصالا من محاسب محمد رمضان وحدد معي موعد لمقابلة محمد رمضان لـرجوع الحق لأصحابه، مؤكدا أن محمد رمضان لم يعرف شيئا عن هذه الأزمة لأنه اتفق مع الفرقة الشعبية علي توزيع المبلغ وقدره 80 ألف جنيه على جميع أفراد صناع الأغنية.

وقدم "غوباشي" اعتذار للفنان محمد رمضان من خلال عبد الغني أثناء المكالمة بعد أن نشر مجموعة منشورات يشوه فيها "محمد رمضان" علي حسابه الشخصي عبر موقع "فيس بوك.

وأكد "غوباشي" لصدى البلد انه شارك في كتابة الاغنية "بوم بوم" وسيتم نزول اسمه علي تتر كليب الأغنية المقرر عرضها قريبا.

يذكر أن محمد رمضان نشر فيديو على حساباته الرسمية عبر مواقع السوشيال ميديا ليروج لأغنيته الجديدة "بوم بوم" المقرر طرحها قريبا.

