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مرأة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حمص الشام في الشتاء

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:31 م
صدى البلد
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يعتبر حمص الشام من المشروبات الشتوية التي يعشقها الكثير ولكن يتجاهل البعض فوائدها ولايحرص علي تناولها واتسغلال موسم الشتاء للاسفادة منها وقدم المعالج بالطب البديل مجدي الجندي فوائد غير متوقعة لحمص الشام في الشتاء وهي :

يساعد فى التخلص من الديدان المعوية.

يعمل كمسكن قوى يخلصك من الألم وخاصة آلام الظهر.

يساعد فى تنقية البشرة ويحد من ظهور التجاعيد.

يساعد فى علاج مشكلة تساقط الشعر.

يقى من التعرض للإصابة بالسرطان.

يساعد فى فترة النفاس أى ما بعد الولادة فى تنقية الدم المتبقى.

حمص الشام غني بالبروتين ويساعد علي عدم الشعور بالجوع، ويساعد أيضا علي توازن السكر في الدم.

خفض نسبة الكولسترول في الدم:
يمد الحمص الجسم بالألياف الأزمة خلال اليوم وبنسبة دهون قليلة منما يساعد علي خفض نسبة الكولسترول في الدم.

يساعد علي التقليل من الإصابة بمرض السرطان اللعين:
فهو يحتوي علي الفوليك أسيد التي تساعد علي الوقاية من سرطان القولون والمستقيم.

علاج لأمراض القلب السكتة الدماغية
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