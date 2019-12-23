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تكنولوجيا

تخترق الحسابات البنكية.. احذر لا تفتح إيميلات جريتا ثونبرج .. تعرف على السبب

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 10:00 ص
احذر لا تفتح إيميلات
احذر لا تفتح إيميلات جريتا ثونبرج
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ندى على
أفادت مجلة فوربس أن هناك عددا من الهجمات الفيروسية التى تستهدف أجهزة الكمبيوتر وأنظمة التشغيل في عدد كبير من دول العالم تستخدم اسم الناشطة البيئية جريتا ثونبرج.

وتحذر المجلة أنه إذا حدث و تلقيت إيميل باسم "support Greta Thunberg" أو "ادعم جريتا ثونبرج" فإنك في طريقك لخطر محقق.

وقام باحثون في شركة Proofpoint للأمن المعلوماتى وحماية الخصوصية، بالتحذير من أن هناك حملة نشطة تستخدم اسم الناشطة البيئية جريتا ثونبرج لنشر سلسلة من البرامج الضارة التى تضع المستقبلين لهذه الإيميلات في خطر كبير.

ورسالة الإيميل "Support Greta Thunberg.doc" عبارة عن مرفق مكتوب بصيغة Word وهو فيروس من فئة banking trojan ويعتبر نوعا من أنواع الفيروسات شديدة الخطورة التى تخترق الحسابات البنكية الشخصية.

ووفقا للحكومة الأمريكية فإن الحملة تقوم بتدمير أنظمة التشغيل على أجهزة الكمبيوتر التى تخص القطاعات العامة والخاصة، كما قامت شركة Proofpoint بالتعريف وترجمة الإيميلات إلى لغات عديدة لنشر الوعى في كثير من الدول التى من الممكن أن تتعرض للهجوم.

واستخدم القائمون اسم ناشطة المناخ السويدية ذات ال16 عاما جريتا ثونبرج حيث أصبحث حديث الأخبار في الفترة السابقة لدفاعها عن البيئة والمناخ، كما اختارتها مجلة التايمز شخصية العام لعام 2019 .

وتحذر فوربس من أنه على الرغم من وجود بعض المستقبلين لهذه الإيميلات من غير المهتمين بأخبار المناخ والبيئة ولكن سيكون لديهم فضول لفتح هذه الرسائل بسبب شهرة ثونبرج.
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