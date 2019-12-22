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شاهد.. بابا نويل: ما أفضل هدية تقدمها للآخرين؟

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:24 م
بابا نويل
بابا نويل
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إبراهيم القادري
عرضت قناة " الان " فيديو بابا نويل يتحدث فيه عن أفضل هدية يمكنك أن تقدمها للاَخرين وقادم من خلال الفيديو بتقديم النصائح لنا ، وقدم تم بث الفيديو من " لابلاند ـ فنلندا " .

حيث قال : مرحبا ـ من جديد سنة أخرى مرت وحل عيد الميلاد ، اَمل أن يكون عامكم جيداً للغاية لقد جعلني هذا العام أفكر في شيء واحد وهو كيف يتحدث الناس مع بعضهم البعض .

وأوضح " بابا نويل " من خلال مقطع الفيديو أنه سيكون سعيداً إذا كان باستطاعة الناس استخدام كلمات لطيفة وودودة كما أنه من الجيد التفكير في أفكار ومشاعر شخص اَخر .

وتابع أنه غالباَ ما يسأله الناس ماهي افضل هدية يمكن تقديمها خلال عيد الميلاد؟
مضيفاً أنه يعتقد أن أفضل هدية هي الوقت ، لأن الوقت الذي بإمكانك إعطاء آخرين ، الوقت الذى تقضيه مع عائلتك ومع أطفالك ومع أصدقائك .

مؤكداً" بابا نويل"  أنه يرجى قضاء بعض الوقت معاً كما أتمني أن يكون لديك وقت رائع لعيد الميلاد ، عيد ميلاد سعيد ، وسنة سعيدة جديدة.
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