شاهد.. بابا نويل: ما أفضل هدية تقدمها للآخرين؟

عرضت قناة " الان " فيديو بابا نويل يتحدث فيه عن أفضل هدية يمكنك أن تقدمها للاَخرين وقادم من خلال الفيديو بتقديم النصائح لنا ، وقدم تم بث الفيديو من " لابلاند ـ فنلندا " .
حيث قال : مرحبا ـ من جديد سنة أخرى مرت وحل عيد الميلاد ، اَمل أن يكون عامكم جيداً للغاية لقد جعلني هذا العام أفكر في شيء واحد وهو كيف يتحدث الناس مع بعضهم البعض .
وأوضح " بابا نويل " من خلال مقطع الفيديو أنه سيكون سعيداً إذا كان باستطاعة الناس استخدام كلمات لطيفة وودودة كما أنه من الجيد التفكير في أفكار ومشاعر شخص اَخر .
وتابع أنه غالباَ ما يسأله الناس ماهي افضل هدية يمكن تقديمها خلال عيد الميلاد؟
مضيفاً أنه يعتقد أن أفضل هدية هي الوقت ، لأن الوقت الذي بإمكانك إعطاء آخرين ، الوقت الذى تقضيه مع عائلتك ومع أطفالك ومع أصدقائك .
مؤكداً" بابا نويل" أنه يرجى قضاء بعض الوقت معاً كما أتمني أن يكون لديك وقت رائع لعيد الميلاد ، عيد ميلاد سعيد ، وسنة سعيدة جديدة.
حيث قال : مرحبا ـ من جديد سنة أخرى مرت وحل عيد الميلاد ، اَمل أن يكون عامكم جيداً للغاية لقد جعلني هذا العام أفكر في شيء واحد وهو كيف يتحدث الناس مع بعضهم البعض .
وأوضح " بابا نويل " من خلال مقطع الفيديو أنه سيكون سعيداً إذا كان باستطاعة الناس استخدام كلمات لطيفة وودودة كما أنه من الجيد التفكير في أفكار ومشاعر شخص اَخر .
وتابع أنه غالباَ ما يسأله الناس ماهي افضل هدية يمكن تقديمها خلال عيد الميلاد؟
مضيفاً أنه يعتقد أن أفضل هدية هي الوقت ، لأن الوقت الذي بإمكانك إعطاء آخرين ، الوقت الذى تقضيه مع عائلتك ومع أطفالك ومع أصدقائك .
مؤكداً" بابا نويل" أنه يرجى قضاء بعض الوقت معاً كما أتمني أن يكون لديك وقت رائع لعيد الميلاد ، عيد ميلاد سعيد ، وسنة سعيدة جديدة.