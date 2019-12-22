قد يسبب كارثة .. أهالى حى قحافة بالفيوم يستغيثون من عامود إنارة مائل

شكا أهالي شارع عبد العليم رياض أمام مسجد نور الهدايه بقحافه المتفرع من شارع عرابي من عمود إنارة مائل.



وأكد الأهالي أنه حدث حريق في أواخر شهر أبريل الماضي بأحد المنازل مما ادي الي انهيار المنزل ووقع علي احد اعمدة الاناره مماادي الي ميله.



و تم إبلاغ الكهرباء وبعد المعاينه تأكد تأكل العمود وانه لايصلح ويحتاج إلى تغيير ولم يحدث شئ بعد ذلك من مسئولي الكهرباء ، دون مرعاة للخطوره التي قد تحدث من خسائر للارواح والممتلكات خاصة في فترة الشتاء.



ويطالب الاهالى الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بالتدخل فى هذه الكارثة التى تهدد اهالى المنطقة والمارة ، لتعرض سقوط العامود فى أى وقت .



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