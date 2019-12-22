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محافظات

قد يسبب كارثة .. أهالى حى قحافة بالفيوم يستغيثون من عامود إنارة مائل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:43 م
. أهالى حى قحافة
. أهالى حى قحافة بالفيوم يستغيثون من عامود انارة مائل
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الفيوم - نبيل أبو السعود
شكا أهالي شارع عبد العليم رياض أمام مسجد نور الهدايه بقحافه المتفرع من شارع عرابي من عمود إنارة مائل.

وأكد الأهالي أنه حدث حريق في أواخر شهر أبريل الماضي بأحد المنازل مما ادي الي انهيار المنزل ووقع علي احد اعمدة الاناره مماادي الي ميله.

و تم إبلاغ الكهرباء وبعد المعاينه تأكد تأكل العمود وانه لايصلح ويحتاج إلى تغيير ولم يحدث شئ بعد ذلك من مسئولي الكهرباء ، دون مرعاة للخطوره التي قد تحدث من خسائر للارواح والممتلكات خاصة في فترة الشتاء.

ويطالب الاهالى الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم بالتدخل فى هذه الكارثة التى تهدد اهالى المنطقة والمارة ، لتعرض سقوط العامود فى أى وقت .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
قد يسبب كارثة .. أهالى حى قحافة بالفيوم يستغيثون من عامود إنارة مائل
قد يسبب كارثة .. أهالى حى قحافة بالفيوم يستغيثون من عامود إنارة مائل
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