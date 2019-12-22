معمر يحقق أمنيته الوحيدة بعد 93 عاما .. شاهد ماذا فعل

حقق معمر بدار رعاية أمنية طالما حلم بها قبل شهرين فقط من عيد ميلاده الـ93.



كانت امنية الرجل المسن هي التزلج على الجليد لأول مرة في حياته، ليتمكن من تحقيق هذه الامنية بعد وصوله هذا السن.



وتظهر لقطات نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، المسن الذي يدعى روبرت ترولوك وهو جالس على كرسي تزلج، يقوده متزلج ثانٍ، بينما ينزلق إلى أسفل المنحدر.



أراد المتقاعد البالغ من العمر 92 عامًا والمعروف باسم بوب من ويتني بأوكسفورد شاير دائمًا تجربة التزلج، واصفًا هذه الامنية بأنها "طموح طفولته"، حيث اعتقد ان هذه الرغبة ضيع فرصته بعد بلوغه هذا السن.



وقرر المسن خوض هذه التجربة للمرة الأولى في حياته بعد أن شجعه موظفو دار الرعاية التي يعيش بها، ليحقق اخيرًا أمنيته التي طالما حلم بتنفيذها منذ أن كان طفلًا.



