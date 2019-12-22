بعد 3 اجتماعات.. لجنة الرد على بيان الحكومة تنهي تقريرها وتحيله لرئيس البرلمان.. والنواب يطالبون بتطبيق قانوني ذوي الإعاقة والجرائم الإلكترونية

دفاع البرلمان تطالب بإعداد موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة

برلماني: التقرير أغفل الحديث عن الخطة الشاملة لمسار العائلة المقدسة اتصالات البرلمان تطالب بإصدار لائحة قانون مكافحة جرائم المعلومات أبو حامد يطالب بتحويل وزارة التضامن الاجتماعي إلى وزارة استثمارية رياضة البرلمان: التقرير أغفل ذكر الهيئات الرياضية





وافقت اللجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء برئاسة وكيل أول مجلس النواب السيد محمود الشريف على التقرير النهائي لها، وقررت رفعه إلى رئيس مجلس النواب تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس لمناقشته والتصويت عليه.





كما وافقت اللجنة، خلال الاجتماع الثالث لها الذى عقدته بقاعة 25 يناير بمقر المجلس اليوم الأحد، على اختيار الشريف مقررا لها على أن يكون رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المستشار بهاء أبو شقة مقررا احتياطيا للجنة الخاصة للرد على بيان رئيس الحكومة مصطفى مدبولى الذي ألقاه أمام المجلس يوم الثلاثاء الموافق 8 من أكتوبر 2019.





ورحب رئيس اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة النائب السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب، فى مستهل اجتماع اللجنة، بالحضور في الاجتماع الثالث للجنة الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذي ألقاه أمام البرلمان بجلسته المعقودة في 8/10/2019 بعد مرور 15 شهرًا على تشكيل حكومته.





وأضاف: أود فى البداية، أن أذكركم بأننا قد نظرنا في اجتماعنا السابق للجنتنا الخاصة المشكلة للرد على بيان رئيس مجلس الوزراء، مشروع تقرير اللجنة الخاصة للرد على البيان في صورته الأولية، وأبديتم بعض الملاحظات عليه، ثم وافقنا على مقترح بشأن مخاطبة كل رئيس لجنة نوعية بنسخة من مشروع التقرير، حتى يتمكن من مراجعته مع السادة أعضاء لجنته على مهل ومن ثم إبداء ما يرونه من ملاحظات.. وقد حددنا أن يكون يوم الثلاثاء 17/12/2019 كآخر موعد لتلقي هذه الملاحظات.





عقب ذلك قام وكيل أول المجلس بفتح المجال للنواب الحضور لاجتماع اللجنة الخاصة لإبداء ملاحظتهم الختامية على التقرير النهائي قبل عرضه على الجلسة العامة للتصويت عليه.





من جانبه طالب اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بإعداد موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة، لا يتجاوز 7 أو 8 صفحات على الأكثر يكون شاملا موجزا لأهم النقاط، حتى لا يوضع في الأدارج ولا يستنفذ وقت مجلس النواب أو مجلس الوزراء.





وأكد عامر أن مقترحة لا يعد ملحوظة على التقرير، بل هي نقطة تنظيمية فقط، موجها الشكر للجنة على المجهود الكبير الذي بذل في إعداد التقرير.





ورد وكيل أول مجلس النواب السيد الشريف، قائلا: إن اللجنة أعدت بالفعل موجز لتقرير الرد على بيان الحكومة"، مضيفا أنه عقب موافقة مجلس النواب عليه سيرسل نسحة من التقرير والموجز إلى مجلس الوزراء، متضمنا كافة الملاحظات التي أبدتها اللجان النوعية على بيان الحكومة.





من جانبه تقدم النائب إبراهيم حمودة وكيل لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب ملاحظتين على تقرير اللجنة للرد على بيان الحكومة، مشيرا إلى التقرير أغفل الحديث عن الخطة الشاملة لمشروع مسار العائلة المقدسة واكتفى بالحديث عن الخطة العاجلة فقط، لافتا إلى الخطة العاجلة تتضمن فقط 5 نقاط في حين تضم الخطة الشاملة لمسار العائلة المقدسة 25 نقطة.





وعن الملاحظة الثانية بالتقرير، طالب حمودة بوضع خطة شاملة لتطوير وتنمية السياحة الداخلية، حتى تكون ظهيرا للسياحة الخارجية، مؤكدا أنها تعد عامل أمان للمستثمر في القطاع السياحي، كما ستزيد من وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية





وعلق الشريف على ملاحظات لجنة السياحة والطيران المدني قائلا: إن الصفحة 139 من تقرير الرد على بيان الحكومة تتضمن ملاحظة توجيه الحكومة لضرورة الاهتمام بتنمية السياحة الداخلية، والعمل على إعداد خطط مستقبلية لتطوير وزيادة وعي المواطن بأهمية السياحة الداخلية.





من ناحيته طالب النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بضرورة متابعة تنفيذ التوصيات التي تصدر عن اللجان النوعية بمجلس النواب مع مجلس الوزراء، كما شدد على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا إلى وزارة الاتصالات أكدت أن اللائحة التنفيذية موجودة بالفعل في مجلس الوزراء.





وأوضح بدوي - خلال الاجتماع الثالث للجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة - أن مصر مقدمة على مرحلة متقدمة من التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يتطلب بنية تشريعية تواكب هذا التقدم، لافتا إلى أن القيادة السياسية تهتم بشكل كبير بالتحول الرقمي، مشيرا إلى أن لجنة الاتصالات بمجلس النواب انتهت من قانون تداول المعلومات، وتبدأ حاليا في قانون المعاملات الإلكترونية.





كما تقدم النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، بمقترح تحويل وزارة التضامن الاجتماعي من وزارة خدمية إلى وزارة استثمارية دون الإخلال ببرامج الأمان الاجتماعي.





وأوضح أبو حامد أن وزراة التضامن تمتلك الكثير من مصادر التمويل الذاتي والأصول غير المستغلة، مطالبا وزارة التضامن بالتحول في طريقة إدارتها إلى الفكر الاستثماري، مؤكدا أن المشروعات التي تنفذها الوزارة يمكن أن تحقق عائدات للوزارة.





من ناحية أخرى قال النائب محمد أبو حامد، إن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خرج من مجلس النواب منذ أكثر من عامين، مشيرا إلى أن لائحته التنفيذية أيضا صدرت، وحتى الآن لم يتم تطبيق القانون على أرض الواقع.





ورد وكيل أول مجلس النواب قائلا: إن الصفحة 216 من تقرير الرد على بيان الحكومة تضمن الحديث عن مقترح تحول وزارة التضامن الاجتماعي إلى الفكر الاستثماري، مع ضرورة الحفاظ على تطبيق أهداف برامج الحماية الاجتماعية الخاصة بالوزراة.





من جانبه قال النائب طارق السيد وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن تقرير الرد على بيان الحكومة أغفل ذكر الهيئات الرياضية بجانب الهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، مطالبا بضرورة تضمين الهيئات الرياضية بجانب الشباب.. وأوصى السيد الشريف أمانة اللجنة بضرورة تنفييذ مطلب النائب طارق السيد وضمها إلى التقرير.





من جانبه قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه لا توجد ملاحظات اللجان النوعية على تقرير اللجنة الخاصة، مؤكدا أن التقرير تم إعداده وصيغ بحرفية كاملة تناولت كافة الجوانب في فن الصياغة، مشيرا إلى أن الرد على مقترحات من اللجنة كان فيه من الكفاية.



