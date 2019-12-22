برلماني يطالب بنقل موقف أوتوبيس مجمع المدارس بالعمرانية

قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن وجود موقف أتوبيس بشارع مستشفى الصدر بالعمرانية بجوار عدد من المدارس أمر يسبب حالة من الغضب والقلق الشديد في نفوس أولياء الأمور خوفًا على سلامة أبنائهم الطلاب نتيجة الموقع الخاطئ لذلك الموقف التابع لوزارة النقل، وقد تناولت وسائل الإعلام خلال الشهر الجارى إستغاثات المواطنين من هذا الأمر مطالبين بوضع حل مستدام ونقل الموقف الي موقع آخر لحماية ذويهم.



وأشار فؤاد في بيان له إلى أنه خاطب اللواء رزق على، رئيس هيئة النقل العام، بتاريخ ٩/٩/٢٠١٩ للموافقة على نقل الموقف سالف الذكر من موقعه الحالى الى موقع أفضل حتى لا يشكل خطرا على حياه أبنائنا الطلاب وضمانا لحركة سير الطلاب بشكل آمن أمام المدارس؛ خاصة بعد ورود الكثير من الشكاوى من أولياء أمور الطلاب مدرسة أحمد زويل، ومجمع المدارس الكائن بمستشفى الصدر بالعمرانية.



وتابع فؤاد، أنه قام بمخاطبة اللواء علاء بدران، سكرتير عام محافظة الجيزة بتاريخ ٢٩/٩/٢٠١٩ حيث قامت هيئة النقل بعمل زيارة ميدانية بتاريخ ١٥/٩/٢٠١٩ وأتفقت مع حى العمرانية على إنهاء التجهيزات المطلوبة للموقع، وقد أفادت هيئة النقل في ٢٩/٩/٢٠١٩ أنه لم يتم عمل أي شئ مما تم الإتفاق عليه مع السيد رئيس الحى من تجهيزات للمحطة؛ كما أشارت بأنها سوف تقوم بمد الأوتيبيسات للمحطة فور إنهاء التجهيزات.



وأضاف فؤاد، أنه أشار الي هذا الأمر في عدد من البيانات منذ عام ٢٠١٧ منتقدا بطء إستجابة التنفيذيين، مطالبا حى العمرانية ووزارة النقل بسرعة إنهاء التجيزات الخاصة بمحطة الأوتوبيس الجديدة ونقل الموقف من موقعه الحالى الى الموقع الجديد حفاظا على سلامه أبنائنا الطلاب.

