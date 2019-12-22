أصيلة ما طلعتش أصيلة | جبروت زوجة وضعت منوما لزوجها وقتلته بمساعدة عشيقها بالقليوبية | عائدة من الحضانة | سيارة أنابيب تدهس طفلة بطلخا

- مصرع طفل صدمته سيارة ميكروباص بـ شارع البحر فى طنطا

- ضحية البرد القارس.. مصرع صبي مختنقا داخل شقة فى أكتوبر بسبب المدفئة





نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض حادث مقتل شخص بمركز الخانكة في ظروف غامضة، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجته وعشيقها، والتي اعترفت خلال التحقيقات أنها ترتبط بعلاقة غير شرعية مع الجاني.





وبدأت الواقعة بوفاة المجني عليه وادعت زوجته أن الوفاة طبيعية، غير أن ابن وشقيق المجني عليه شكا في سبب الوفاة، فطلبا استخراج الجثة وتشريحها، وتبين وجود شبهة جنائية في الحادث، وبتضييق الخناق على الزوجة اعترفت بتورطها في قتل زوجها بمساعدة عشيقها ليخلو لهما الجو غير أن العشيق خلا بها، واستولى منها على 200 ألف جنيه، وتنصل من الزواج منها واستمر في ابتزازها.





وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة والعشيق واعترفا بجريمتهما ومثلا الجريمة أمام فريق من النيابة التي قررت حبس المتهمين وطلب تقرير مفصل من الطب الشرعي حول تشريح الجثة وسبب وملابسات الوفاة وطلبت تحريات المباحث.





وكان العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بالقليوبية قد تلقى بلاغا من أحد الأشخاص وعمه يشككان في واقعة وفاة والد الأول وشقيق الثاني حيث أخبرت زوجة المجني عليه العائلة والأسرة أنها فوجئت بوفاة زوجها بأزمة قلبية وتم مراسم الدفن إلا أن بعض أفراد الأسرة شككوا في الوفاة واستخراج الجثة تبين وجود شبهة جنائية في الوفاة وكشفت مناظرة الطب الشرعي وفاة الزوج نتيجة خنقه بعد تناول أقراص منومة، وبتضييق الخناق على الزوجة (أصيلة م.) اعترفت بتفاصيل الجريمة.





وقالت الزوجة إنها اتفقت مع عشيقها (محمد أ.- 28 سنة) على الغدر بزواجها حيث تعرفت عليه منذ فترة وكانا يتقابلان لممارسة الرذيلة في شقة مستأجرة بالخانكة مشيرة إلى أنه عندما علم أن زوجها يمتلك أموالا اقنعها بالتخلص منه للاستمتاع بهذه الأموال، فقاما بقتله بقماشة مبللة بعد تخديره و أوهمت الجميع أن الوفاة طبيعية وجرى دفنه.





وأضافت الزوجة في التحقيقات أنها والعشيق وضعا المنوم للزوج في الشاي وأعطته إياه وأجهز العشيق عليه بوضع قطعة قماش مبللة وكتم أنفاسه بمساعدتها وبعد الجريمة استولى منها على 200 ألف جنيه وبدأ يبتزها ورفض الزواج منها، وارتبط بامرأة أخرى، وعندما اكتشف أهل المجني عليه الواقعة وكشف الطب الشرعي ملابسات الوفاة الجنائية اعترفت بالواقعة.





كما دهست سيارة محملة بالأنابيب طفلة أثناء عودتها من الحضانة بصحبة شقيقها على مزلقان قنطرة طلخا مما أدى الى إصابتها بإصابات خطيرة.





وكان اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بدهس سيارة محملة بالأنابيب لطفلة أثناء عبورها مزلقان قنطرة طلخا.





و بانتقال ضباط المباحث لمكان البلاغ تبين أن الطفلة تبلغ من العمر ٥ سنوات وكانت عائدة من الحضانة بصحبة شقيقها وأثناء عبورها معه دهستها سيارة .





وتم نقلها إلى المستشفى فى حالة خطرة بين الحياة والموت فيما قام السائق بتسليم نفسه للشرطة.





تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .









فيما شهد شارع البحر الرئيسي بمدينة المحلة الكبري بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع طفل صغير صدمته سيارة ميكروباص رحلات بشارع البحر بطنطا مما أدي إلى وفاته وتم نقله جثة هامدة إلى مشرحة مستشفي المنشاوي بطنطا.





كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من مأمور قسم أول طنطا يفيد بورود بلاغ من ادارة شرطة النجدة من الأهالي بمصرع طفل صغير بعد أن صدمته سيارة رحلات بشارع البحر بدائرة قسم أول طنطا.





كما باشرت القيادات الأمنية دورها بالانتقال إلي مكان الواقعة وتبين أن الجثة لطفل يبلغ نحو ٥ سنوات، نجل بائعة متجولة بمدينة طنطا.





كما تم نقل الجثة بواسطة سيارة إسعاف الي المستشفي وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازم.









وفى سياق متصل لقي صبي مصرعه اختناقا من المدفئة الكهربائية داخل شقة بمنطقة أكتوبر، وتبين عدم وجود شبهة جنائية، حيث فارق الحياة أثناء نومه.





تلقى اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة صبي يبلغ من العمر 15 عاما داخل شقة أسرته بالحي 12 بأكتوبر، فانتقلت على الفور قوة أمنية لفحص البلاغ وتبين من تحريات العميد طه فودة، رئيس مباحث قطاع أكتوبر، والعقيد فوزي عامر، مفتش مباحث أكتوبر، أن المتوفى كان نائما بجوار المدفئة الكهربائية، ما أدى لسحبها الأكسجين من الهواء واختناقه أثناء النوم.





وتبين من فحص الجثمان عدم وجود إصابات ظاهرية، وأكد مفتش الصحة عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة طبيعية باسفكسيا الخنق، ولم تتهم أسرته أحدا بالتسبب في وفاته، حيث قررت والدته أنها دخلت لغرفته لإيقاظه ففوجئت بوفاته.



