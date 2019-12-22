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فن

تغني بالفرنسية للمرة الأولى.. سعاد ماسي تحيي حفلا بمسرح المنارة الجمعة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:19 م
سعاج ماسي
سعاج ماسي
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شيرى نبيل
تفاجئ الفنانة الجزائرية سعاد ماسي جمهورها المصري بغناء بعض أغنيات ألبومها الجديد "أمنية"، إضافة إلى أغنياتها الشهيرة التى قدمتها خلال مشوارها الغنائى، ومن خلال الحفل الذى تحييه على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات، مساء الجمعة المقبل الموافق 27 من شهر ديسمبر الجارى.

كما تغنى سعاد ماسى لأول مرة أغنية باللغة الفرنسية، والتى تحمل اسم "pays natal"، من ألبومها الجديد، والتي تعني باللغة العربية "الوطن الأم"، وتهديها لشعبها وبلدها الأم الجزائر، وتعاونت سعاد خلال هذا العمل مع الكاتبة الفرنسية الراحلة françoise mallet-joris، والحائزة على عدة جوائز أدب عالمية.

كما تقدم ماسى خلال الحفل باقى من أشهر أغنياتها الشهيرة والمعروفة لدى جمهورها ومحبيها منها، "مسك الليل" و"غير انت" وأغنية "سلام"، التي خاضت بها أول تجاربها مع اللهجة المصرية.
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