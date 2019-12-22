التشكيل الوزاري الجديد.. تكليف السيسي لـ الوزراء والنواب الجدد: التجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن.. الاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي.. ودراسة كافة التفاصيل في العمل

الرئيس السيسى لـ« الوزراء والنواب الجدد»:

التواصل المنتظم مع المواطنين.. واطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة

التواصل المنتظم مع المواطنين.. واطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة

البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها

البناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وجاء التشكيل الوزارى الجديد كالتالى: الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.

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والوزراء الجُدد فى التشكيل الوزارى الجديد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون المجللس النواب.





نواب الوزراء الجُدد فى التشكيل الوزارى الجديد:

المهندسة غادة مصطفى لبيب عبد الغني أبو زيد، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التطوير المؤسسي.

الدكتور طارق محمد توفيق أمين، نائبًا لوزير الصحة والسكان لشئون السكان.

الطيار منتصر مناع ميهوب جاد الحق، نائبًا لوزير الطيران المدني.

الدكتور محمد أيمن أحمد عاشور أحمد، نائبًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات.

الدكتور رضا السيد محمود حجازي، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين.

الدكتور أحمد محمد ضاهر محمد حسين، نائبًا لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التطور التكنولوجي.

المهندس علاء الدين عبد الحكيم إمام خشب، نائبًا لوزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية.

المهندس مصطفى إبراهيم على الصياد، نائبًا لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.

الدكتور سيد إسماعيل على أحمد، نائبًا لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لشئون البنية الأساسية.

المهندس رأفت عبد العزيز فهمي هندي، نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون البنية التحتية.

غادة سمير سليمان على شلبي، نائبًا لوزير السياحة والآثار لشئون السياحة.





وعقب ذلك اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى الوزراء ونواب الوزراء الجدد عقب أدائهم اليمين الدستورية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالوزراء ونواب الوزراء الجدد، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في المساهمة في تحقيق خطط الدولة التنموية، بما يرقى لطموحات الشعب المصري ويحقق مصالحه.





كما أكد الرئيس أهمية إدراك حجم المسئولية الملقاة على عاتق الوزراء ونواب الوزراء الجدد في ظل التحديات التي تواجه مصر، مشددًا على ضرورة إيلاء الأولوية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات والارتقاء بمستواها بشكل مستمر، والتحلي بالتجرد والتفاني وإعلاء مصلحة الوطن، والاعتماد على الحلول والمبادرات المبتكرة خارج الإطار التقليدي، بالإضافة إلى دراسة كافة التفاصيل للوقوف على جميع جوانب العمل في كل وزارة، والبناء على ما تم تحقيقه من إنجازات ودراسات لاستكمالها وتنفيذها، مع الحرص على التنسيق والتناغم بين الوزارات وكافة قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة، وذلك على نحو يعظم من عملية التنفيذ الأمثل لبرامج وخطط الحكومة وفقًا للجداول الزمنية المقررة.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، واطلاعهم على واقع التحديات التي تواجه الدولة، وكذا الإنجازات والتطورات الجارية بشأن المشروعات والجهود التي تقوم بها الوزارات المختلفة.





كما أكد الرئيس أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره وأشكاله، والاتسام بالموضوعية الشديدة والتجرد في اختيار العناصر من الكوادر البشرية داخل كل وزارة ومؤسسة حكومية، على نحو تسمو فيه قيم العمل والعطاء والتميز.



