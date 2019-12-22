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مرأة

بهذه الخطوات.. في شهر تخلصي من الأرداف

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:17 م
رنا عصمت
يعانى كثيرون من مشكلة الوزن الزائد خاصةً فى منطقة الارداف، لذلك قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية بعض النصائح التى يمكنك اتباعها لمدة شهر لنسف الارداف.

1_تجنبى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من النشويات كالمكرونة والأرز والبطاطس المحمرة والمقلية، كما تجنبي الأطعمة التي تحتوي على الدهون كاللحوم.

2_تجنبى تناول أكل جميع انواع المكسرات ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة دسم عالية كالحليب والقشدة والزبدة.

3_ تجنبى شرب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين.

4_ كما يجب عليك تجنب أكل البقوليات بأنواعها، والكبدة والكلاوي والقلب والمخ.

5_اتّباع نظام غذائي صحّي وطبيعى بشكل كامل وخال من السعرات الحرارية حتى تتمكنى من انقاص منطقة الأرداف.

6_يجب عليك تناول الخضار والفواكه المتنوعة بشكل يومى وبصفة مستمرة وكذلك الحليب المنزوع الدسم كثيرًا.

7_القيام بممارسة الرّياضة بشكل يومي وبدون انقطاع والابتعاد عن الرّوتين اليومي، فممارسة الرياضة تنشط الدورة الدموية بشكل كبير كما تقوي العضلات وساعد كل هذا على إنقاص الوزن وخصوصا منطقة الارداف.
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