بهذه الخطوات.. في شهر تخلصي من الأرداف

يعانى كثيرون من مشكلة الوزن الزائد خاصةً فى منطقة الارداف، لذلك قدم الدكتور أحمد صبرى خبير التغذية بعض النصائح التى يمكنك اتباعها لمدة شهر لنسف الارداف.



1_تجنبى تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة من النشويات كالمكرونة والأرز والبطاطس المحمرة والمقلية، كما تجنبي الأطعمة التي تحتوي على الدهون كاللحوم.



2_تجنبى تناول أكل جميع انواع المكسرات ومنتجات الألبان التي تحتوي على نسبة دسم عالية كالحليب والقشدة والزبدة.



3_ تجنبى شرب المشروبات الغازية والمشروبات الغنية بالكافيين.



4_ كما يجب عليك تجنب أكل البقوليات بأنواعها، والكبدة والكلاوي والقلب والمخ.



5_اتّباع نظام غذائي صحّي وطبيعى بشكل كامل وخال من السعرات الحرارية حتى تتمكنى من انقاص منطقة الأرداف.



6_يجب عليك تناول الخضار والفواكه المتنوعة بشكل يومى وبصفة مستمرة وكذلك الحليب المنزوع الدسم كثيرًا.



7_القيام بممارسة الرّياضة بشكل يومي وبدون انقطاع والابتعاد عن الرّوتين اليومي، فممارسة الرياضة تنشط الدورة الدموية بشكل كبير كما تقوي العضلات وساعد كل هذا على إنقاص الوزن وخصوصا منطقة الارداف.