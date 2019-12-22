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ديني

ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بقرب أجله .. الإفتاء توضح | فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:19 م
ماذا يفعل الإنسان
ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بقرب أجله
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عبدالله سليم
ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بقرب أجله .. قال الدكتور محمد عبدالسميع، مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، إن شعور الإنسان بقرب  أجله، أمر طبيعي خصوصًا إذا كان قد فقد شخصًا قريبًا منه وكان قلبه متعلقًا بهذا الفقيد.

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وأوضح«عبدالسميع»في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بقرب أجله بعد رحيل عزيز لدينا عن الدنيا؟ أن هذه حالة طبيعية وليست حالة مرضية، ناصحًا السائل بأن ينخرط في الحياة وإقامة علاقات اجتماعية؛ لأن موت الأقرباء والأحباب وغيابهم عن حياتنا ليس نهاية الحياة بل ستسمر الحياة حتى لو مات كل الناس وقد مات أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليهو وسلم.

وأضاف أن الموت قدر الله الذي كتبه على كل حي؛ وأن الله قال لأحب خلقه: «إنك ميت وإنهم ميتون( 30)»الزمر، وألا يجزع ويركن إلى الحزن، مشيرًا إلى ضرورة أن يدرك الإنسان أن ما بقي من عمره هو فرصة للتزود من الأعمال الصالحة إلى أن يأتي اليوم المحتوم الذي يقدر الله فيه بالرحيل عن عالم الدنيا واللحاق بمن رحلوا عن عالمنا من الأصدقاء والأخلاء.

وتابع أن الإنسان ربما أطال الله في عمره بعد موت من يحب؛ لكي يدعو له ويتزود من الأعمال الصالحة كما قال تعالى:«...وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب(197)» البقرة؛ لكي يلحق به في درجة لم يكن يبلغها إذا مات حينها.

واستشهد مدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، بما رواه ابن ماجة في سننه وصححه الألباني عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: "أن رجلين من بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعًا، فكان أحدهما أشد اجتهادًا من الآخر، فغزا المجتهد منهما فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي، قال طلحة: فرأيت في المنام بينا أنا عند باب الجنة، إذا أنا بهما، فخرج خارج من الجنة، فَأَذِن للذي توفي الآخِر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنك لم يأن لك بعد، فأصبح طلحة يحدث به الناس فعجبوا لذلك.. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث فقال: «من أي ذلك تعجبون» فقالوا: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادًا ثم استشهد، ودخل هذا الآخر الجنة قبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أليس قد مكث هذا بعده سنة» قالوا: بلى، قال: «وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة»، قالوا: بلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض».

وأفاد بأن طول عمر الإنسان مع حسن عمله، دليل على توفيق الله له وقبوله ورفعة درجاته يوم القيامة.

تعرف على حقيقة شعور الإنسان بدنو أجله قبل موته بـ40 يوما
قال الشيخ أشرف الفيل الداعية الإسلامي، إنه لم يرد دليل على أن الإنسان يشعر بدنو أجله قبلها بـ40 يومًا، مؤكدًا أن هذه المقولة لا أصل لها في الدين.

وأكد «الفيل» خلال تقديمه برنامج «فتاوى» أنه لا يعلم أحد من الناس على وجه التحديد متى يموت ، ولا بأي أرض يموت، مستشهدًا بقول تعالى: «إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ» لقمان/ 34.
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