برلماني: الناس طلعت القمر وإحنا لسه بنبحث إزاي نركب الحمار

شهدت لجنة الصناعة مشادات ساخنة بين ممثلي صناعة العبوات الزجاجية واعضاء لجنة الصناعة من جهة وممثلي وزارتي المالية والبترول حول اسعار بيع الغاز للمصانع.



وطالبت اللجنة خلال اجتماعها اليوم، برئاسة فرج عامر، ببيع الغاز للمصانع بالأسعار العالمية حيث ان السعر العالمي يتراوح بين 2 الى 3 دولارات بين تبيع الدولة الغاز للمصانع بسعر 5 دولارات.



وقال المهندس فرج عامر إن وزارة البترول ابدت استعدادها ببيع الغاز بسعر التكلفة للمصانع لكن وزارة المالية رفضت بحجة توفير موارد للدولة وهو امر غير مفهوم لان الصناعة تحقق عائد اكبر ولكن الصناع هم من يتعرضون للاهانة والسجن وأصبحت الصناعة " ملطشة " وهناك 16 جهة رقابية وقضايا الغش التجاري والحبس والغرامات تطارد الصناع والغرامات على بعض المصانع أكبر من أرباحها لأن البعض يرى الصناعة فريسة.



ومن جانبه هاجم محمد السلاب وكيل اللجنة عدم استجابة الحكومة لمطالب الصناع من أجل التدخل لانقاذ عدد من الصناعات بتخفيض أسعار الغاز خاصة انه يباع في مصر أعلى سعر من الأسعار العالمية، قائلا: "الناس طلعت القمر واحنا لسه بنبحث كيف نركب الحمار".