توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وهيئة محو الأمية وتعليم الكبار

وقعت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، بروتوكول تعاون مع الجهاز التنفيذى لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة الدكتور عاشور العمرى رئيس الهيئة، وبحضور الدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات.



يأتي هذا فى إطار توجه الدولة والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، نحو القضاء على الأمية باعتبار التعليم هو القاطرة الحقيقة للتنمية وكذا توجه مؤسسة الأزهر الشريف جامعا وجامعة برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.



من ناحية أخرى، ألقى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة، محاضرة حول الفساد صوره وأسبابه وطرق علاجه ، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.



حضر المحاضرة، الدكتوره شفيقه الشهاوى عميدة الكلية، وبحضور الدكتور مصطفى عبد الغنى نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطالبات فرع البنات.