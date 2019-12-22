وكيل أول مجلس النواب يدعو خريجي جامعة بدر لحضور جلسة بالبرلمان

نظمت جامعة بدر بالقاهرة BUC احتفالية كبري بقاعة المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس ، لتخريج أول دفعتين بكليات الصيدلة والتمريض واللغات والادارة والعلوم المالية، برعاية الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الامناء والدكتور مصطفي كمال رئيس الجامعة.



وحضر الحفل نخبة كبيرة من الشخصيات العامة ورجال الدولة، منهم محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب والدكتور على جمعة مفتي الجمهورية الاسبق، وإبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق، والفنان محمد صبحي.



وألقى الدكتور حسن القلا رئيس مجلس الامناء كلمة خلال الحفل هنأ فيها الطلاب بتخرجهم من المرحلة الجامعية في مسيرتهم التعليمية، مؤكدا سعى جامعة بدر لتعليم الطلاب باحدث البرامج الجامعية والتدريبية المؤهلة لسوق العمل والتي تجعلهم من الخريجين الاكثر جذبا للعمل في مصر والخارج.



ودعا محمود الشريف وكيل البرلمان، خلال كلمته بالحفل، الطلاب الخريجين من جامعة بدر، ، لحضور إحدى جلسات البرلمان المصري، موضحا دعم الحكومة المصرية والقيادة السياسية للشباب الخريجين، لكونهم أمل مصر مستقبلا.