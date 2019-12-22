أبطال شطرنج "وادي دجلة" يتوجون بجوائز بطولة أفريقيا





وعلى صعيد منافسات تحت 8 سنوات، حصد البطل الدجلاوى أدهم حسام الميدالية الفضية .





مثّل مصر في البطولة عشرون لاعبا ولاعبة، وشارك من لاعبي وادي دجلة 12 لاعبا ولاعبة 10 ناشئين و 2 ناشئات، أول أكاديمية دولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج في مصر.

أحرز أبطال أندية "وادى دجلة" للشطرنج ثلاث ميداليات في بطولة أفريقيا لشطرنج الناشئين، التي نظمها الاتحاد الأفريقي للشطرنج، واستمرت فعالياتها في الفترة بين 17-21 ديسمبر الجاري، بدولة ناميبيا.حصل اللاعب الدجلاوى كيفين جورج على الميدالية الذهبية في منافسات تحت 10 سنوات، كما توج البطل الدجلاوى مينا وائل بالميدالية البرونزية.