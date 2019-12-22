AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أبطال شطرنج "وادي دجلة" يتوجون بجوائز بطولة أفريقيا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:54 م
أبطال أندية وادى
أبطال أندية "وادى دجلة"
Advertisements
حسن العمدة
أحرز أبطال أندية "وادى دجلة" للشطرنج ثلاث ميداليات في بطولة أفريقيا لشطرنج الناشئين، التي نظمها الاتحاد الأفريقي للشطرنج، واستمرت فعالياتها في الفترة بين 17-21 ديسمبر الجاري، بدولة ناميبيا.

حصل اللاعب الدجلاوى كيفين جورج على الميدالية الذهبية في منافسات تحت 10 سنوات، كما توج البطل الدجلاوى مينا وائل بالميدالية البرونزية. 

وعلى صعيد منافسات تحت 8 سنوات، حصد البطل الدجلاوى أدهم حسام الميدالية الفضية .

مثّل مصر في البطولة عشرون لاعبا ولاعبة، وشارك من لاعبي وادي دجلة 12 لاعبا ولاعبة 10 ناشئين و 2 ناشئات، أول أكاديمية دولية معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للشطرنج في مصر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناشئو "دجلة" للطائرة يتوجون بلقب بطولة منطقة القاهرة

فرسان القدرات الخاصة بـ"وادي دجلة" يتوجون بجوائز الألعاب الوطنية

22 ميدالية و3 كئوس حصيلة أبطال وادي دجلة بـ بطولة الجمهورية للتايكوندو

أحمد عدلي يتوج ببطولة العالم للشباب في الشطرنج

أبطال دجلة للتنس يتوجون بلقب بطولة أفريقيا

فريق دجلة لألعاب قوى القدرات الخاصة يحصد ميداليات بطولة كأس مصر

ترشيحاتنا

السجن ١٥ سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة

بعد تعيينه نائباً لوزير التعليم لتكنولوجيا المعلومات.. ننشر السيرة الذاتية لـ أحمد ضاهر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

تعرف على قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

أصيلة ما طلعتش أصيلة | جبروت زوجة وضعت منوما لزوجها وقتلته بمساعدة عشيقها بالقليوبية

حل اللغز مصري .. تحرك عاجل فى الكويت من عائلة الظفيري بعد وفاته.. ومجلس الأمة يتدخل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور