FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرد على سؤال لماذا تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي.



وجاء بيان على الموقع الرسمي للفيفا كالتالي..

"بعد نهائي كأس العالم للأندية الذي فاز به ليفربول بهدف يتيم على فلامنجو، اختارت مجموعة الدراسات الفنية فى الفيفا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، وبذلك أحرز جائزة الكرة الذهبية تقديرًا لأدائه المتميز في البطولة".



وعن السبب الرئيسي لفوز محمد صلاح بالجائزة قال: "كان محمد صلاح خطيرًا جدًا في هجوم ليفربول خلال البطولة، وكان حاسمًا في اللقاء الأول كما قدم كرة بينية على طبق لزميله نابي كايتا الذي سجل هدف التقدم لفريقه، في لقطة برهن فيها نجم المنتخب المصري أنه ليس هدافًا فقط، بل قادر على تقديم الكرات لزملائه من أجل التسجيل".



وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.



وبات صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.



يذكر أن كأس العالم للأندية، هو اللقب الثالث لمحمد صلاح مع ليفربول خلال 2019، بعد أن فاز مع الفريق بـ دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.