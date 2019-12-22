AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

FIFA يكشف سبب اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 06:36 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الرد على سؤال لماذا تم اختيار محمد صلاح أفضل لاعب في كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي.

وجاء بيان على الموقع الرسمي للفيفا كالتالي..
"بعد نهائي كأس العالم للأندية الذي فاز به ليفربول بهدف يتيم على فلامنجو، اختارت مجموعة الدراسات الفنية فى الفيفا محمد صلاح كأفضل لاعب في البطولة، وبذلك أحرز جائزة الكرة الذهبية تقديرًا لأدائه المتميز في البطولة".

وعن السبب الرئيسي لفوز محمد صلاح بالجائزة قال: "كان محمد صلاح خطيرًا جدًا في هجوم ليفربول خلال البطولة، وكان حاسمًا في اللقاء الأول كما قدم كرة بينية على طبق لزميله نابي كايتا الذي سجل هدف التقدم لفريقه، في لقطة برهن فيها نجم المنتخب المصري أنه ليس هدافًا فقط، بل قادر على تقديم الكرات لزملائه من أجل التسجيل".

وأصبح محمد صلاح أول لاعب مصري يتمكن من الحصول على لقب هذه البطولة.

وبات صلاح ثاني لاعب عربي يحقق مونديال الأندية بعد المغربي أشرف حكيمي، الذي حصل على لقب البطولة رفقة ريال مدريد في عام 2017.

يذكر أن كأس العالم للأندية، هو اللقب الثالث لمحمد صلاح مع ليفربول خلال 2019، بعد أن فاز مع الفريق بـ دوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ليفربول يفشل في الوصول إلى شباك فلامنجو بالشوط الأول .. وتألق لـ محمد صلاح

محمد صلاح يتوج بـ لقب أفضل لاعب في كأس العالم للأندية

محمد صلاح أول لاعب مصري في التاريخ يحصد لقب كأس العالم للأندية والثاني عربيًا

شاهد .. احتفال لاعبى ليفربول بلقب كأس العالم للأندية.. ومحمد صلاح الأفضل

وزير الرياضة يهنئ محمد صلاح لفوزه بأفضل لاعب في كأس العالم للأندية

شوبير يوجه رسالة لـ صلاح عقب حصوله على أفضل لاعب بـ كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. مجلس النواب يوافق على التعديل الوزاري بحكومة مدبولي

أصيلة ما طلعتش أصيلة | جبروت زوجة وضعت منوما لزوجها وقتلته بمساعدة عشيقها بالقليوبية

فيديوجراف| تفاصيل الحكم على راجح في قضية محمود البنا

مصادر: حلف اليمين الدستورية للوزراء الجدد اليوم.. وهيكل وزير دولة لشئون الإعلام .. والمشاط تعاون دولي

عمرو وردة يثير الجدل بـ احتفال غريب في الدوري اليوناني .. شاهد

السجن ١٥ سنة لـ راجح واثنين آخرين.. و5 سنوات لـ آخر فى قضية شهيد الشهامة

AdvertisementS

الزمالك يكثف مفاوضاته لخطف هدف فايلر في الميركاتو الشتوي

محمد صلاح أم الزمالك.. خالد الغندور يوجه رسالة خيانة غامضة

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

كلوب يشكك في أحقية تتويج محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية

البنود المالية توقف مفاوضات الأهلي مع النيجيري أنطوني اكبوتو

#طارق حامد يشعل تويتر .. وجمهور الأهلي يوجه رسائل بعد ترشيحه أفضل لاعب في أفريقيا

محمد صلاح يتوسط لإقامة مباراة مرتقبة بين الأهلي وليفربول

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

دايما مشرفنا.. محمد صلاح برفقة نجم منتخب مصر السابق في الدوحة

بنستناك تلعب في إسرائيل.. أفيخاي أدرعي يعلق على حصول محمد صلاح على لقب أفضل لاعب

عمرو وردة يثير الجدل بـ احتفال غريب في الدوري اليوناني .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور

بعد تصدرها التريند .. 5 إطلالات تكشف بساطة زوجة محمد حماقي