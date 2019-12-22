ماكرون يفقد السيطرة على فرنسا.. المتظاهرون يرفضون هدنة أعياد الميلاد



متحدثًا في ساحل العاج، ناشد الزعيم الفرنسي المضربين "مراقبة الهدنة احتراما للعائلات والحياة الأسرية" بينما يحاول الناس العودة إلى ديارهم لقضاء أعياد الميلاد.



واستمرار تحدي المحتجين يعني أن نقابات النقل ستواصل إضرابها خلال عطلة عيد الميلاد، مما يؤدي إلى تعرّض البلاد لفوضى السفر.

وحذرت هيئة السكك الحديد أن استمرار اللإضرابات سيؤدى إلى اضطرابات حادة في موسم الإجازات، وذلك في الوقت الذي عملت فيه القطارات وخطوط المترو بنصف طاقتها أمس السبت.

أظهر أحدث استطلاعات الرأي العام الفرنسي أن الرئيس إيمانويل ماكرون يفقد السيطرة على فرنسا، وذلك أن قرر المتظاهرون الغاضبون تحدي طلب الرئيس الفرنسي التوصل إلى هدنة خلال أعياد الميلاد "الكريسماس"، وذلك بسبب رفضهم لمشروع قانون حول رفع سن التقاعد.ورفض المتظاهرون ضد القانون طلب ماكرون اليائس للتوصل إلى هدنة الكريسماس، حيث تتجه فرنسا إلى مزيد من الفوضى.وليس رفض المتظاهرين للهندنة فقط هو الذي يهدد الرئيس الفرنسي، بل اتساع دائرة المؤيدين حوله من السياسيين لمطالب المتظاهرين.