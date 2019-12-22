بالصور.. عبد العال مهنئا وزير الدولة للإعلام: هنفتقدك يا هيكل

استقبل الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عقب الجلسة العامة بمكتبه أسامة هيكل وزير الدولة للاعلام.



وقدم الدكتور عبدالعال التهنئة للوزير هيكل متمنيا له التوفيق في منصبه الجديد، مؤكدا إن هيكل قيمة برلمانية كبيرة، ورجل متخصص في مجاله، وسيساهم بشكل كبير في إثراء الأداء الإعلامي في الفترة القادمة.



وقال الدكتور علي موجها كلامه للوزير هيكل: "سنفتقدك في البرلمان لخبرتك لكن لاشك أن الدولة كسبت كثيرا بضمك إلى صفوف الحكومة".



وتوجه هيكل بالشكر للدكتور علي عبد العال ولجميع اعضاء مجلس النواب، مؤكدا اهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشددا على اهمية رسالة الاعلام في المرحلة القادمة.



حضر اللقاء المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب.