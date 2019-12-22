أسامة غنيم يكشف تفاصيل رفع العقوبة عن البطل الأولمبي إيهاب عبد الرحمن.. فيديو

كشف الدكتور أسامة غنيم رئيس الوكالة المصرية لمكافحة المنشطات، عن كواليس تخفيض عقوبة إيقاف لاعب رمي الرمح المصري إيهاب عبد الرحمن.



وقال غنيم في تصريحات خاصة لصدى البلد: "بالنسبة لأزمة إيهاب عبد الرحمن ، فاللاعب والدكتور أشرف صبحي والمهندس هشام حطب قد طلبوا منا بأن نبذل أقصى جهودنا لدى اللجنة الدولية لمكافحة المنشطات لتخفيض عقوبة اللاعب 6 أشهر حتى يتسنى له التجهيز والإستعداد لأولمبياد طوكيو 2020".



وأضاف: "بدأنا تلك الإجراءات منذ حوالي السنة ، كنا نرسل للجنة مكافحة المنشطات، لكننا لم نعلن عن تلك الإجراءات لأن نسبة نجاحها لم تكن مضمونة، كنا نحاول بشتى الطرق أن نعيد إيهاب قبل شهر يناير حتى يكون لديه الوقت المناسب والكافي لكي يتأهل للأولمبياد، ونتمنى أن يحصد ميدالية أولمبية".



وأكمل حديثه: "لدينا الاستعداد لتنفيذ تلك الإجراءات مع أي لاعب آخر مثل إيهاب عبد الرحمن، اللاعب أثبت تعاطيه للمنشطات عن غير عمد ، وكان مثالًا جيدًا في التعامل فيما بعد الأزمة ، حتى انتهت الأزمة وتم حلها."