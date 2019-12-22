المجلس التصديري للعقار: السوق العقاري بدأ يضبط إيقاعه بين المعروض والقوى الشرائية

قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن السوق العقاري بدأ يضبط إيقاعه بين العرض والطلب من خلال توفير وحدات تناسب القدرة الشرائية للعملاء وتوفير منتج مناسب بتسهيلات مناسبة.
وأضاف خلال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي وآفاق التنمية" الذي تنظمه الأهرام الاقتصادي، ان انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية والمنتظر ايضا خلال الفترة المقبلة له كبير الاثر علي الاستثمار بصفة عامة والاستثمار العقاري علي وجه الخصوص.
وأكد ان مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الاسكان المتوسط تدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه والتي ستنشط السوق العقاري بشكل كبير الفترة المقبلة، موضحا انها ستوفر السيولة لدى الشركات العقارية.
ولفت إلي ان سياسة الدولة في ايجاد اساليب لبيع الاراضي سواء تخصيصا مباشرا او بالمشاركة كانت لها اثر كبير علي تنشيط عمل القطاع الخاص وتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات.
وأضاف خلال مؤتمر "الاقتصاد الرقمي وآفاق التنمية" الذي تنظمه الأهرام الاقتصادي، ان انخفاض سعر الفائدة خلال الفترة الماضية والمنتظر ايضا خلال الفترة المقبلة له كبير الاثر علي الاستثمار بصفة عامة والاستثمار العقاري علي وجه الخصوص.
وأكد ان مبادرة البنك المركزي لتمويل وحدات الاسكان المتوسط تدعم القطاع العقاري بقيمة 50 مليار جنيه والتي ستنشط السوق العقاري بشكل كبير الفترة المقبلة، موضحا انها ستوفر السيولة لدى الشركات العقارية.
ولفت إلي ان سياسة الدولة في ايجاد اساليب لبيع الاراضي سواء تخصيصا مباشرا او بالمشاركة كانت لها اثر كبير علي تنشيط عمل القطاع الخاص وتشجيعهم علي ضخ المزيد من الاستثمارات.