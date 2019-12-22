المصريين الأحرار يكشف أسباب رفضه قانون المحليات بمذكرة رسمية

أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رفضة لمشروع قانون الإدارة المحلية الموجود بالبرلمان.



وعبرت الهيئة البرلمانية عن رفضها للقانون خلال طرحة للنقاش في الجلسة العامة اليوم بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال.



وجاء ذلك استنادا على ملاحظات أعدتها اللجان النوعية للحزب بقيادة منتصر العمدة مالك أمين اللجان النوعية وبمتابعة مباشرة من رئيس الحزب.



وأكد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، أن هناك أسباب تعيق إجراء انتحابات المجالس المحلية ومنها (التقسيم الإداري للدولة – تصويت المصريين بالخارج في إنتخابات المحليات – مواد دستورية تخص المحليات يجب تعديلها – النظام الإنتخابي المقترح).



وعددت المذكرة ملاحظات حول أسباب الحزب رفضه للقانون المطروح.