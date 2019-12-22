AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

المصريين الأحرار يكشف أسباب رفضه قانون المحليات بمذكرة رسمية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:20 م
الدكتور عصام خليل
الدكتور عصام خليل
Advertisements
فريدة محمد
أعلن حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، رفضة لمشروع قانون الإدارة المحلية الموجود بالبرلمان.

وعبرت الهيئة البرلمانية عن رفضها للقانون خلال طرحة للنقاش في الجلسة العامة اليوم بالبرلمان برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وجاء ذلك استنادا على ملاحظات أعدتها اللجان النوعية للحزب بقيادة منتصر العمدة مالك أمين اللجان النوعية وبمتابعة مباشرة من رئيس الحزب.

وأكد الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، أن هناك أسباب تعيق إجراء انتحابات المجالس المحلية ومنها (التقسيم الإداري للدولة – تصويت المصريين بالخارج في إنتخابات المحليات – مواد دستورية تخص المحليات يجب تعديلها – النظام الإنتخابي المقترح).

وعددت المذكرة ملاحظات حول أسباب الحزب رفضه للقانون المطروح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استراتيجية التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030.. ندوة بـ المصريين الأحرار

ترشيحاتنا

قبل ساعات من مواجهة الأهلى | رحيل لاعب الاتحاد السكندري إلى الدوري السعودي

حبس زوجة اللاعب شادى محمد 3 سنوات مع الشغل والنفاذ لاتهامها بسرقة شقته

لاعب محلي.. الزمالك يقترب من إبرام أولى صفقاته الشتوية.. تفاصيل

أصيلة ما طلعتش أصيلة | جبروت زوجة وضعت منوما لزوجها وقتلته بمساعدة عشيقها بالقليوبية

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

بفستان مثير.. رانيا يوسف بإطلالة صيفية فى عز البرد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور