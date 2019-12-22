انطلاق العرض المسرحي شمس لطلاب تربية طنطا

انطلق منذ قليل، بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا، العرض المسرحي "شمس" لطلاب كلية التربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.



وقال جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، إن هذا العرض يأتي في إطار الملتقى المسرحي الرابع والعشرين لطلاب جامعة طنطا، الذي تنتهي فعالياته غدا.



يذكر أن عرض "شمس" إخراج الطالب علي محمد ربيع ، ويقام تحت إشراف الدكتور عبد الحميد المنشاوى عميد الكلية، والدكتور مصطفي احمد عبد الحليم صادق القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الرحيم بيومي القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد ذكي منصور منسق عام الأنشطة الطلابية ، ومحسن فريد غرابة مدير رعايه الشباب.



حضر العرض الدكتور مصطفي صادق والدكتور ياسر بيومي، وجمال حمزة ، وحشد كبير من الطلبة والطالبات.