AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق العرض المسرحي شمس لطلاب تربية طنطا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:53 م
انطلاق العرض المسرحي
انطلاق العرض المسرحي شمس لطلاب تربية طنطا
Advertisements
احمد علي
انطلق منذ قليل، بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة بطنطا، العرض المسرحي "شمس" لطلاب كلية التربية، تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

وقال جمال حمزة مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة طنطا، إن هذا العرض يأتي في إطار الملتقى المسرحي الرابع والعشرين لطلاب جامعة طنطا، الذي تنتهي فعالياته غدا.

يذكر أن عرض "شمس" إخراج الطالب علي محمد ربيع ، ويقام تحت إشراف الدكتور عبد الحميد المنشاوى عميد الكلية، والدكتور مصطفي احمد عبد الحليم صادق القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور ياسر عبد الرحيم بيومي القائم بأعمال وكيل الكلية لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور احمد ذكي منصور منسق عام الأنشطة الطلابية ، ومحسن فريد غرابة مدير رعايه الشباب.

حضر العرض الدكتور مصطفي صادق والدكتور ياسر بيومي، وجمال حمزة ، وحشد كبير من الطلبة والطالبات.
انطلاق العرض المسرحي شمس لطلاب تربية طنطا
انطلاق العرض المسرحي شمس لطلاب تربية طنطا
انطلاق العرض المسرحي شمس لطلاب تربية طنطا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"محاربة التعصب والإرهاب".. ندوة بتربية طنطا

طلاب تربية طنطا يشاركون في حملة "غربية بلا أمية" .. 13 طالبا وطالبة يشاركون في محو أمية 41 دارسا.. صور

عميد ألسن عين شمس: الأنشطة الطلابية جزء أصيل من الحياة الجامعية

انطلاق العرض المسرحي "المرقمون" لطلاب حقوق طنطا ..صور

الجامعات اليوم.. محافظ البحيرة يكرم رئيس الأزهر.. غرس 30 شجرة مثمرة بأسماء 30 من الشهداء في إعلام بني سويف.. افتتاح فعاليات مسابقة عين شمس تبتكر

انطلاق العرض المسرحي «أربعة فضول» لطلاب آداب طنطا

ترشيحاتنا

التشكيل الوزاري الجديد.. تعرف على الراحلين عن حكومة مصطفى مدبولي

أخبار الرياضة.. كلوب يشكك في جائزة محمد صلاح.. رسالة غامضة من الغندور.. CAF يعلن قوائم الأفضل في أفريقيا

فيديو جراف| أنغام تخضع لعملية جراحية

حقيقة تعرض ملك قورة لحادث سيارة خطير

عمرو وردة يثير الجدل بـ احتفال غريب في الدوري اليوناني .. شاهد

لحظة النطق بالحكم على المتهم راجح قاتل شهيد الشهامة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها

لتوفير الأجواء المناسبة.. الداخلية تعلن الاستنفار الأمني لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد .. صور