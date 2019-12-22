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مرأة

ماسك القرفة وزيت الزيتون لبشرة أكثر جمالا وشبابا

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 09:27 م
ماسك القرفة وزيت
ماسك القرفة وزيت الزيتون لبشرة أكثر جمالا وشبابا
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اسماء محمد
يعد ماسك القرفة وزيت الزيتون فعالا جدا فى تحسين مظهر المرأة، حيث يساعد في زيادة الدورة الدموية عن طريق تحفيز الأوعية الدموية، كما أنه يساعد أيضا في إبطاء علامات الشيخوخة المبكرة.

ونقدم لكم فيما يلي خطوات عمل ماسك القرفة وزيت الزيتون ، وذلك وفقا لما ذكره موقع "boldsky".

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مكونات ماسك القرفة مع زيت الزيتون

2-3 قطرات من زيت القرفة
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

طريقة استعمال ماسك القرفة وزيت الزيتون:
- قومي بخلط زيت القرفة وزيت الزيتون في وعاء نظيف.
- يمكن استخدام هلام البترول بدلا من زيت الزيتون " حسب الرغبة".
- تطبيق هذا الخليط بالتساوي على الوجه مع الحذر لإبقائه بعيدا عن عينيك.
- اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه بالماء العادي.
- استخدمي هذا المزيج بانتظام مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل.
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