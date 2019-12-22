ماسك القرفة وزيت الزيتون لبشرة أكثر جمالا وشبابا

7نصائح لعلاج تساقط الشعر فى الشتاء

مكونات ماسك القرفة مع زيت الزيتون

طريقة استعمال ماسك القرفة وزيت الزيتون:



2-3 قطرات من زيت القرفة2 ملعقة كبيرة زيت زيتون- قومي بخلط زيت القرفة وزيت الزيتون في وعاء نظيف.- يمكن استخدام هلام البترول بدلا من زيت الزيتون " حسب الرغبة".- تطبيق هذا الخليط بالتساوي على الوجه مع الحذر لإبقائه بعيدا عن عينيك.- اتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم شطفه بالماء العادي.- استخدمي هذا المزيج بانتظام مرتين في الأسبوع على الأقل للحصول على نتائج أفضل.