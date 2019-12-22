حملات مكثفة وطوارئ بالمستشفيات.. الغربية تستعد للاحتفال بعيد الميلاد المجيد

أصدر الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية توجيهاته للجهاز التنفيذي برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات تزامنًا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وعيد الشرطة.



جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقد اليوم برئاسته وبحضور رؤساء المدن والأحياء ووكلاء الوزراء المعنيين.



فى بداية الاجتماع كلف محافظ الغربية رؤساء المدن والأحياء بتكثيف حملات النظافة بمحيط الكنائس وإزالة كافة الإشغالات وتقليم الأشجار ودهان البلدورات مع الإستمرار فى حملات النظافة المكثفة بجميع الشوارع ورفع كافة التراكمات التاريخية مع مراجعة كافة أعمدة الإنارة بالشوارع وغلق أي فتحات قد تعرض حياة المواطنين للخطر.



كما أكد محافظ الغربية على رؤساء المدن والأحياء بالإلتزام الكامل بالإزالة فى المهد لأى تعديات وخاصة خلال الاحتفال بالأعياد.



في السياق ذاته؛ وجه محافظ الغربية بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية خلال هذه الفترة والتنسيق التام بين (رؤساء الأحياء والطب البيطري والتموين والصحة) والتأكيد على توافر كافة السلع واللحوم والأسماك بكميات كافية بالأسواق، على أن تقوم مديرية الطب البيطري بمتابعة العمل بالمجازر خلال الاحتفالات وتوافر كافة المستلزمات الخاصة بها.



كما أكد محافظ الغربية رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات على مستوى المحافظة وإلغاء جميع الإجازات ومتابعة توافر الأدوية ومضادات السموم وأكياس الدم خلال الإحتفالات ، مشددًا على إتخاذ شركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحى باتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي من شأنها تمنع إنقطاع الكهرباء أو المياه خلال هذه الفترة.



وفى نهاية الإجتماع؛ أكد محافظ الغربية، التنسيق التام بين جميع القطاعات للخروج بالاحتفالات بالمظهر الذى يليق بالمحافظة.