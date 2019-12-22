وزير الزراعة: نسعى لرفع كفاءة تقديم الخدمة للفلاح والمزارع .. فيديو

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إنني أتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ثقتهما بنا .
وأضاف"القصير" خلال مداخلة هاتفيه في برنامج " حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" ، أن توجيهات الرئيس لنا كانت جميعها تخص الخدمات والمواطنين والاهتمام بهم .
وـوضح"القصير"أنه يحاول ان يرفع من كفاءة واسلوب تقديم الخدمة للفلاح والمزارع المصري .
وتابع"القصير" ان قطاع الزراعة مؤثر وله دور كبير في الاقتصاد القومي ، اننا نفكر الآن في حلول غير تقليدية .
واستكمل "الوزير" أنه سيقوم بتقديم الخدمات لاستكمال المسيرة بحيث يكون للقطاع دور حيوي ونقوم بتقديم مزيد من النجاحات .
واختتم "القصير" ان قطاع الزراعة يحتوى علي العديد من القطاعات منها تنمية الثروة السمكية و الحيوانية والدواجن والامن الغذائي والصادرات الزراعية .
وأضاف"القصير" خلال مداخلة هاتفيه في برنامج " حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" ، أن توجيهات الرئيس لنا كانت جميعها تخص الخدمات والمواطنين والاهتمام بهم .
وـوضح"القصير"أنه يحاول ان يرفع من كفاءة واسلوب تقديم الخدمة للفلاح والمزارع المصري .
وتابع"القصير" ان قطاع الزراعة مؤثر وله دور كبير في الاقتصاد القومي ، اننا نفكر الآن في حلول غير تقليدية .
واستكمل "الوزير" أنه سيقوم بتقديم الخدمات لاستكمال المسيرة بحيث يكون للقطاع دور حيوي ونقوم بتقديم مزيد من النجاحات .
واختتم "القصير" ان قطاع الزراعة يحتوى علي العديد من القطاعات منها تنمية الثروة السمكية و الحيوانية والدواجن والامن الغذائي والصادرات الزراعية .