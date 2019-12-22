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وزير الزراعة: نسعى لرفع كفاءة تقديم الخدمة للفلاح والمزارع .. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:58 م
وزير الزراعة
وزير الزراعة
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إبراهيم القادري
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، إنني أتقدم بالشكر الى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء على ثقتهما بنا .

وأضاف"القصير" خلال مداخلة هاتفيه في برنامج " حديث المساء" المذاع على قناة "ام بي سي مصر" ، أن توجيهات الرئيس لنا كانت جميعها تخص الخدمات والمواطنين والاهتمام بهم .

وـوضح"القصير"أنه يحاول ان يرفع من كفاءة واسلوب تقديم الخدمة للفلاح والمزارع المصري .

وتابع"القصير" ان قطاع الزراعة مؤثر وله دور كبير في الاقتصاد القومي ، اننا نفكر الآن في حلول غير تقليدية .

واستكمل "الوزير" أنه سيقوم بتقديم الخدمات لاستكمال المسيرة بحيث يكون للقطاع دور حيوي ونقوم بتقديم مزيد من النجاحات .

واختتم "القصير" ان قطاع الزراعة يحتوى علي العديد من القطاعات منها تنمية الثروة السمكية و الحيوانية والدواجن والامن الغذائي والصادرات الزراعية .
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