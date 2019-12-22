غير الرشاقة .. 20 فائدة لإنقاص الوزن

يحلم كثيرون بإنقاص الوزن للحصول على الجسم الرشيق والقوام المتناسق ويتبعون أنظمة الريجيم المختلفة لإنقاص الوزن، لكن للأسف في بعض الأحيان يشعرون بالضعف وعدم القدرة على مقاومة الطعام الشهي، لكن إذا علم هؤلاء أهمية وفوائد إنقاص الوزن الأخرى، فسيكون لديهم دافع أكبر على مقاومة الرغبة فى تناول الطعام ذو السعرات العالية والانتظام على الريجيم.



ونعرض لكم أهم 20 فائدة لإنقاص الوزن غير الجسم الرشيق والشكل المتناسق، وفقا لما ذكره موقع "verywellfit" .

- انخفاض خطر الإصابة بمرض السكري.

- خفض ضغط الدم.

- تحسين مستويات الكوليسترول في الدم.

- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب.

- انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

- تحسين التنقل.

- انخفاض آلام المفاصل.

- تحسين مستويات السكر في الدم.

- انخفاض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

- انخفاض آلام الظهر.

- انخفاض خطر أو تحسن في أعراض هشاشة العظام.

- انخفاض خطر أو تحسن في أعراض توقف التنفس أثناء النوم.

- الوقاية من بعض أمراض الجهاز التناسلي.

- ثقة أكبر.

- نوم أفضل.

- تحسين طاقة الانسان.

- تحسين الحياة الجنسية.

- انخفاض الضغط.

- الشعور بالحيوية.

- تحسين الحالة المزاجية.