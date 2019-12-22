بــ 130 ألفا | إم دي إل بيست يسجل أعلى رقم لحضور الجماهير في العالم

توافد عشرات الآلاف من السعوديين والعرب والأجانب، إلى مهرجان الموسيقى الإلكترونية، الذي وصفه المنظمون بأنه الأكبر في المملكة، حيث يعد من أبرز المشاركين في مهرجان "إم دي إل بيست" الذي يستمر ثلاثة أيام، منسقو الاسطوانات الهولندي تييستو، والجنوب أفريقي بلاك كوفي، والفرنسي ديفيد غيتا.



وقال المنظمون إنه أكبر مهرجان للموسيقى والفنون والثقافة ينظم في السعودية، وان انطلاقة " ميدل بيست " للموسيقى الالكترونية، ضمن "موسم الرياض" ، حققت رواجًا على مؤشرات جوجل السعودية، حيث شهدت العاصمة، إطلاق الحدث العالمي الأضخم للموسيقى والفن والثقافة في الشرق الأوسط، والتي تستمر حتى 21 ديسمبر الجاري، مسجلًا حضور اليوم الأول 130 ألفًا في رقم يعتبر الأكبر لحضور جماهيري على مستوى العالم في ليلة واحدة، وبمشاركة عالمية من الفنان رابح صقر، و الفنان محمد حماقي، وبمشاركة الفنانين عمرو دياب وراشد الماجد وغيرهم.



كما احتضن المهرجان الذي ضم 5 مسارح كبرى، صممت على أعلى المعايير العالمية بمواصفات احترافية، وشهدت فقرات موسيقية لعدد كبير من الفنانين العالميين.



ويعد مسرح "بيغ بيست"، الأول والرئيسي في المهرجان أكبر مسرح في العالم لعام 2019، حيث استضاف النجوم ديفيد غيتا، تيستو، مارتن غاريكس، بلاك كوفي، ماركو كارولا، إضافة إلى المواهب المحلية من ضمنهم دي جي دش داش، الذي سبقت له المشاركة في الفعاليات الموسيقية وعمر با سعد وفاينل مود.



أما المسرحان الثاني والثالث، فهما “يوجي بيس 1، 2” وهذان المسرحان استضافا دي جي "آندر غراوند" عالميين ومحليين، أمثال داني تناقلا، نيكول مودابر، كاسي، كيري شاندلر، جمبستر، بالو، أنمار، وغيرهم.



وشارك الفنان رابح صقر بمجموعة من أغنياته على موسيقى DJ العالمية، وشهد حضورا لافتًا وأداء عالميا من الصقر الذي تفاعل معه الجمهور في أغنية “هذا هو، وعلى كيفك”.

