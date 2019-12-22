وزير الزراعة: حلول غير تقليدية لحل المشاكل المرتبطة بالفلاحين.. فيديو

قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة، إن وزارة الزراعة لها دور محورى وحيوي ومرتبطة بقطاع عريق من الفلاحين والمزارعين.



وأضاف الدكتور السيد القصير، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "الحياة اليوم" والمذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك توجيهات خاصة من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء لرفع كفاءة خدمات الوزارة.



وتابع وزير الزراعة، أنه سيعمل على وجود حلول غير تقليدية لحل المشاكل المرتبطة بالفلاحين.



وأشار الدكتور السيد القصير، إلى أن وزارة الزراعة تشمل الثروة السمكية والحيوانية وأن كل هذه المحاور سيتم العمل على تطويرها فى الفترة المقبلة.



وأوضح وزير الزراعة، أن النجاح يبدأ من الأحساس بالمشكلة من البداية، مشيرا إلى أنه سيعمل كثيرا للنهوض بخدمات الوزارة المقدمة الى المزارعين.