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محسن عادل: مصر ملتزمة بسداد التزاماتها لـ المؤسسات الاقتصادية.. فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:36 م
محسن عادل نائب رئيس
محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار
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حمزة شعيب
كشف محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار، أهمية التعديل الوزراى الجديد، قائلا "جاء فى وقته لأن معظم الوزرات تحتاج لضخ دماء جديدة".

وتابع عادل خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "كان من الضرورى أن يتم التنسيق بين الوزرات المتشابه مثل وزراتى السياحة والآثار".

وأوضح الخبير الاقتصادى آليات إستراتيجية 2020 لتحقيق النمو الإقتصادى، قائلا: "تم تشكيل لجنة من أجل الإسراع فى عملية الإفراج الجمركى بالإضافة إلى أن الثلاث مبادرات التى اطلقها البنك المركزى لتنشيط القطاع العقارى والصناعى".

وأشار نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والإستثمار، إلى أن الدولة المصرية ملتزمة فى سداد إلتزاماتها المالية للمؤسسات الاقتصادية.
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