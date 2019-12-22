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أخبار البلد

وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد لقاء سامح شكري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:10 م
وزير خارجية اليونان
وزير خارجية اليونان يغادر القاهرة بعد لقاء سامح شكري
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نورهان خفاجي
غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الأحد،  وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، بعد زيارة سريعة للبلاد استغرقت عدة ساعات، أجرى خلالها مباحثات مع سامح شكري وزير الخارجية داخل مطار القاهرة.

قالت مصادر بمطار القاهرة الدولي، إن وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، غادر مطار  القاهرة علي متن طائرة خاصة عقب استقباله في الصالة الحكومية بمطار القاهرة الدولي لمدة ساعتين عقد خلالها لقاء  مع سامح شكري وزير الخارجية.
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