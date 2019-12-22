خالد الجندي يرد على اتهامه بالانحياز للمرأة ضد الرجل

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إنه لا ينحاز لصالح المرأة على حساب الرجل أو العكس.



وأضاف «الجندي» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، «لا أقول إن المرأة مغلوبة أو غالبة، أنا أنقل واقعًا ورصدًا للمسألة، للأسف الشديد الإسلام كله متحيز جدًا لرفع شأن المرأة، والواقع الخاص بنا متحيز لرفع شأن الرجل على حساب المرأة».



وواصل عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية: «أرجو من الذين لا يحسنون الظن إعادة حساباتهم مرة أخرى، لا نتحيز لامرأة ضد رجل أو رجل ضد امرأة».



وأكمل: «مشكلتنا أنك إذا امتدحت زيدًا فقد ذممت عمرًا وإذا ذممت عمرًا فقد مدحت زيدًا، مشكلتنا هي حالة من حالات الاستقطاب، وكل واحد للأسف الشديد يعتمد على معلومات، إلا من رحم ربك، إما عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو فوتوشوب أو شيء مقتطع من سياق كلامي».



وأكد اعترافه بأنه منحاز للطفل، موضحًا: «أنا متحيز فعلًا لصالح الأطفال، سألت أعرابية من أحب أبنائك إليك، قالت: صغيرهم حتى يكبر، ومريضهم حتى يشفى، وغائبهم حتى يعود، كل واحد منهم يمثل قطعة من قلب الإنسان المنصف، ويجب الانحياز للجانب الضعيف».