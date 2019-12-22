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البيئة تكشف حقيقة الأصوات المرعبة بـ الساحل الشمالي .. شاهد

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:39 م
الحوت الأزرق
الحوت الأزرق
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حمزة شعيب
كشف الدكتور محمد سالم، رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، حقيقة أصوات الحوت الأزرق بالساحل الشمالي.

وقال رئيس قطاع المحميات الطبيعية بوزارة البيئة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج "صالة التحرير" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"اصوات الحوت الأزرق بالساحل الشمالى غير حقيقة والغرض منها الإثارة".

وأكمل:"البحر المتوسط يوجد به الكثير من الحيتان ولكنها غير مؤذية على الإطلاق".

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام، مقطع فيديو لأشخاص يقولون إنهم سجلوا لحظة إصدار "الحوت الأزرق" أصواتا مميزة، وأنهم سمعوا هذه الأصوات على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر.

وأثارت الأصوات " المفزعة" رعب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع الحكومة إلى مواجهة تلك الشائعة والتصدي لها بالأسانيد العلمية.
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