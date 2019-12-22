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حوادث

مصرع شاب لتناوله أقراصا سامة في قرية "الحداد" ببسيون بسبب أزمة نفسية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:23 م
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
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احمد علي
شهدت قرية الحداد التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر تناوله أقراصا سامة تستخدم في حفظ الغلال وتم نقل بسيارة إسعاف إلى مستشفى بطنطا لإسعافه.

تلقي اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية إخطارًا مأمور مركز شرطة بسيون بوصول "ا. ا. ح"، 35 سنة، ومقيم بقرية الحداد إلى مستشفى بسيون المركزي في حالة إعياء شديد نتيجة تناوله بقرص كيماوي سام يستخدم في حفظ الغلال .

كما تم تحويل لمركز السموم بجامعة طنطا لكنه توفى فور وصوله المستشفى .

وكشفت تحريات الأمنية أن الشاب كان يمر بأزمة مالية ونفسية سيئة خلال الأيام الأخيرة مما جعله يتناول قرص سام تسبب في مصرعه.

وكشفت تقارير الصحة أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة تناوله مادة سامة .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث.
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