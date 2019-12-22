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برلمان

رفع جلسة النواب بعد تأجيل قانون المحليات وإقرار التعديل الوزاري

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 07:48 م
الدكتور علي عبد العال
الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
رفع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان على أن تعقد الجلسة غدا، لمناقشة تعديلات قانون التصالح فى مخالفات البناء وقانون الزراعة العضوية.

جاء ذلك بعد تأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية والموافقة على حركة التعديلات الوزارية، وأدى الوزراء ونواب الوزراء الجدد، اليمين الدستوري أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وجاءت التعديلات الوزارية كالآتي:
عمر مروان وزيرًا للعدل
هالة السعيد وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية
رانيا المشاط وزيرًا للتعاون الدولي
أسامة هيكل وزيرًا للإعلام
محمد عبد الحميد وزيرًا للطيران المدني
نيفين القباج وزيرًا للتضامن الاجتماعي
محمد مرزوق القصير وزيرًا للزراعة
نيفين جامع وزيرةً الصناعة والتجارة
علاء فؤاد وزيرًا لشؤون المجالس النيابية
خالد العناني وزيرًا للسياحة والآثار
غادة نبيل نائبةً لوزير للاتصالات
طارق توفيق أمين نائبًا لوزير الصحة
طيار منتصر مناع نائبًا لوزير الطيران
محمد أحمد عاشور نائبًا لوزير التعليم العالي لشؤون الجامعات
رضا حجازي نائبًا لوزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين
أحمد محمد حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم للتكنولوجيا
علاء عبد الحكيم خشب نائبًا لوزير البترول
مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة
سيد إسماعيل أحمد نائبًا لوزير إسكان
رأفت عبدالعزيز نائبًا لوزير الاتصالات
غادة علي شلبي نائبةً لوزير السياحة
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