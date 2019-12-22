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تعليم

رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:26 م
رئيس جامعة طنطا في
رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية
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احمد علي
اجتمع اليوم ، الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا ، بعمداء ووكلاء ورؤساء الأقسام العلمية بمختلف كليات الجامعة، بحضور الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفي الشيخ القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث.

من جانبه رحب الدكتور مجدي سبع بالحضور، مؤكدا أن الهدف من الإجتماع هو متابعة تنفيذ التحول الرقمي بالكليات، وبحث سبل الارتقاء بتصنيف الجامعة محليا ودوليًا.

وأشار الي أن ادارة الجامعة على أتم الاستعداد لسماع كافة المقترحات ودراستها ، مؤكدا حرص الجامعة على تطوير الحركة العلمية والبحثية والإدارية ، من خلال عقد ورش العمل والتدريبات المتخصصة بما يضمن تحسين مهارات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب.

من جانبها، قامت الدكتورة دينا عبد الهادي ، مدير مشروع البوابة الإلكترونية بتقديم عرض توضيحي لاهم الإنجازات التي حققتها الجامعة علي مدار عامي 2018 و 2019 في قطاعات الجامعة الثلاث.
رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية
رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية
رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية
رئيس جامعة طنطا في اجتماع موسع بالقيادات الجامعية
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