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اقتصاد

كمال الدسوقي: المجتمع الصناعي يرحب بتولي نيفين جامع الوزارة

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:04 م
نيفين جامع
نيفين جامع
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ولاء عبد الكريم
قال دكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المجتمع الصناعي يرحب بنيفين جامع، وزيرة الصناعة، لما لها من تاريخ عظيم وإنجازات كبيرة بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعًا أن يكون هناك تعاون كبير بينها وبين الصناع.

وتابع الدسوقي، أن الصناع سيطرحون عليها كل الرؤى الموجودة، متوقعًا حدوث طفرة بفترة توليها وزارة الصناعة، مناشدًا الوزيرة بالنظر في العقبات التي تواجه أصحاب المصانع ويأتي على رأسها مشاكل الصناع مع هيئة التنمية الصناعية، وتوفير الأراضي، وإصدار التراخيص، متوقعًا منها دعم المعارض الخارجية، والاهتمام بالسوق الإفريقي في ظل توجه القيادات السياسية له.

ووافق مجلس النواب بالأغلبية المطلقة، على التعديل الوزاري المقدم من رئيس الجمهورية، ويشمل 10 حقائب وزارية، إضافة إلى حقيبتين تولاهما الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.
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