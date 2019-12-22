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خبير أسواق مال: لم يتم تحديث أي قطاع فى البورصة المصرية منذ عام 2008..فيديو

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:17 م
صدى البلد
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محمود محسن
أكد إيهاب سعيد خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الشركات المدرجة في البورصة تنتمي إلى قطاعات متعددة، مؤكدا أن هذه القطاعات هي قطاع التشييد والبناء وقطاع النقل وقطاع السياحة وخدمات التعليم. 

وأضاف خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية خلال وجوده ضيفا ببرنامج اليوم عبر فضائية dmc، أنه منذ عام 2008 لم يتم أي تحديث بقطاعات البورصة المصرية، وبقت كما هي في حدود 17 قطاع طبقا لـ نشاط الشركة وإدراجها في البورصة.

وتابع خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن لجنة القيد بالبورصة قامت باعادة النظر في تبويب هذه الشركات وأسماء القطاعات وإعادة هيكلتها فالقطاع يمثل صافي الإيراد من هذا النشاط .

وأشار خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية الى أنه يتم النظر إلى صافي الإيراد وبناءا عليه يتم وضع الشركة في القطاع المناسب لها وتم إعادة هيكلة القطاعات وزيادتها ووصلت إلى 18 قطاع.

وقال خبير أسواق المال وعضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن هناك شركات بقيت دون تغيير وشركات انتقلت من قطاع إلى آخر والمستثمرين يتحركون على حسب مؤشرات الأسواق.
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