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مرأة

لذيذ جدا.. طريقة عمل الفشار بالكراميل

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 11:31 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعد الفشار من التسالي الشتوية التي نتناولها في الليل امام التلفاز ، ولكن هناك طرق مختلفة للفشار يمكن ان تقدمها لأولادك منها الفشار بالكراميل ويمكنك ان تطبيقيها بالخطوات التالية

مقادير فشار بالكراميل

كوب من حبوب الذرة
2 كوب سكر بني
2 ملعقة كبيرة عسل
½ كوب زبدة طرية
4 ملاعق كبيرة زيت
ملعقة صغيرة فانيليا
½ ملعقة صغيرة بيكنج بودر
رشة ملح

طريقة تحضير فشار بالكراميل

سخني الفرن عند درجة حرارة 150.
على نار متوسطة سخني الزيت ثم ضعي حبوب الذرة وغطّي القدر واتركيه ينضج، نحو 5 دقائق.
في قدر ضعي السكر والعسل والزبدة واتركيهم على نار هادئة ،حتى يتكرمل ويُصبح لونه ذهبيًا.
أضيفي الفانيليا والبيكنج باودر وقلبي فورًا، ثم ضعيه فوق الفشار وقلبيه حتى يُغطي الفشار.
ضعي الفشار في صينية مدهونة بالزيت، ثم ضعيها في الفرن لمدة 10 – 15 دقيقة
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