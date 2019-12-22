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حوادث

المشدد 10 سنوات لـ 6 أشخاص سرقوا سيارة برلماني في فاقوس

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:08 م
النائب محمد كلوب
النائب محمد كلوب
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محمد الطحاوي
قررت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار مختار ماضى، اليوم، معاقبة 6 متهمين بسرقة سيارة النائب محمد كلوب عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، بالسجن المشدد 10 سنوات.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد أثناء قيادة " محمد على كلوب"61 سنة عضو مجلس النواب عن دائرة فاقوس، سيارته بدائرة المركز، قام مجهولون باعتراض طريقه وسرقة سيارته وهاتفه المحمول وبالطو وعباءة، و700 جنيه من "السيد محمد حسن الزناتي" 62 سنة، بالمعاش، وذلك حال تواجده مع النائب بالسيارة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 8918 جنح مركز فاقوس.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، قاده اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، بالتنسيق مع الأمن العام، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من " إبراهيم ب " 35 سنة مقيم أولاد صقر، و" رضا م " مقيم أولاد صقر 29 سنة، و" حسن م "، و" هانى م " 35 سنة، ميكانيكى، و" حسن ش " 26 سنة، و" عبد الرحمن أ ".

وتمكن رئيس مباحث مركز فاقوس من ضبط المتهمين وتم ضبط السيارة والهواتف المحمولة وتم تحرير المحضر رقم 918، لسنة 2019، جنايات فاقوس، وتمت إحالتهم من قبل النيابة العامة، إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها بالسجن 10 سنوات علي المتهمين.
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