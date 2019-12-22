بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

وصلت بعثة نادي ليفربول للأراضي الإنجليزية اليوم الأحد ، بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 .



وكان على رأس البعثة المحترف المصري محمد صلاح ، والذي توج أمس بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية عن جدارة واستحقاق.



ويستعد نادي ليفربول لمباراته القادمة ، والتي ستكون أمام نادي ليستر سيتي في قمة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الخميس القادم.



ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ، متفوقًا بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي، حيث يسعى رفاق محمد صلاح للفوز الخميس القادم لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه لـ 12 نقطة مع نهاية الدور الأول.