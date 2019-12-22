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رياضة

بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:01 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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إسماعيل محمود
وصلت بعثة نادي ليفربول للأراضي الإنجليزية اليوم الأحد ، بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 .

وكان على رأس البعثة المحترف المصري محمد صلاح ، والذي توج أمس بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية عن جدارة واستحقاق.

ويستعد نادي ليفربول لمباراته القادمة ، والتي ستكون أمام نادي ليستر سيتي في قمة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الخميس القادم.

ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ، متفوقًا بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي، حيث يسعى رفاق محمد صلاح للفوز الخميس القادم لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه لـ 12 نقطة مع نهاية الدور الأول.
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