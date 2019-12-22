بعد العودة من قطر.. مباراة ليفربول في الجولة القادمة بالدوري الإنجليزي.. اعرف موعدها

وصلت بعثة نادي ليفربول للأراضي الإنجليزية اليوم الأحد ، بعد التتويج ببطولة كأس العالم للأندية قطر 2019 .
وكان على رأس البعثة المحترف المصري محمد صلاح ، والذي توج أمس بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية عن جدارة واستحقاق.
ويستعد نادي ليفربول لمباراته القادمة ، والتي ستكون أمام نادي ليستر سيتي في قمة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الخميس القادم.
ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ، متفوقًا بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي، حيث يسعى رفاق محمد صلاح للفوز الخميس القادم لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه لـ 12 نقطة مع نهاية الدور الأول.
وكان على رأس البعثة المحترف المصري محمد صلاح ، والذي توج أمس بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية عن جدارة واستحقاق.
ويستعد نادي ليفربول لمباراته القادمة ، والتي ستكون أمام نادي ليستر سيتي في قمة الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، يوم الخميس القادم.
ويحتل نادي ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 49 نقطة ، متفوقًا بفارق 10 نقاط كاملة عن ليستر سيتي، حيث يسعى رفاق محمد صلاح للفوز الخميس القادم لتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه لـ 12 نقطة مع نهاية الدور الأول.