نقابة الصحفيين تنظم احتفالية لتأبين الراحل سليمان الحكيم

نظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم ، احتفالية لتأبين الراحل الكاتب الصحفى سليمان الحكيم.



شارك فى التأبين الكاتب الصحفي عصام كامل، رئيس تحرير جريدة وموقع فيتو، والكاتب الصحفي جمال فهمي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الكاتب الصحفي كمال مغير، الكاتب الصحفي محمد عبد العليم داوود، و كل من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر، وخالد البلشي، وكيل مجلس الصحفيين الأسبق.



يذكر أن "الحكيم" رحل بعد صراع مع المرض، فى أكتوبر الماضى، بعد حياة حافلة بالعطاء، بداية من ترؤسه تحرير جريدة الجيل، وعضوية المجلس الأعلى للصحافة، وكتابة العديد من المقالات بمجلة أكتوبر والصحف المعارضة والمستقلة والقومية، كما كان له مقال بجريدة المصرى اليوم وبعدد من الدوريات العربية فى مختلف المجالات.



وأثرى الراحل المكتبة العربية بالعديد من المؤلَّفات القيمة، من بينها رسالة إلى الوالى، و«اعترافات شيخ الشيوعيين محمود أمين العالِم»، وشهادات فى الفكر والسياسة.