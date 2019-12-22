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أخبار العالم

تعرف على طقس السعودية غدا الإثنين

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:15 م
الهيئة العامة للأرصاد
الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية
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محمود نوفل
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية -في تقريرها عن طقس غد الاثنين- استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشارت هيئة الأرصاد -في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني- إلى تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق جازان وعسير والباحة وامتدادها إلى مرتفعات مكة المكرمة.

وأضافت الهيئة أن هناك توقعات بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

وفيما يتعلق بالخليج العربي، فسوف تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج
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