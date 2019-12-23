AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بمناسبة رأس السنة.. حماة الوطن ينظم «هنفرح أبناءنا» بمشاركة الأطفال

الإثنين 23/ديسمبر/2019 - 03:48 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد أيمن
نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالمقطم، فاعلية «هنفرح أبناءنا»، وذلك تفعيلا للدور المجتمعي الذى يقوم به الحزب بين أطياف الشعب.

وقال اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة في بيان له، ان الهدف من الفاعلية مشاركة الأطفال فرحتهم قبل الامتحانات وليس بالداعي الانتظار الى عيد الطفل او عيد اليتيم حتي يتم مشاركة الأطفال أفراحهم وتم مشاركة أطفال من بعض دور الأيتام وكذلك الأهالي ومشاركة خاصة ومهمة من اهل حى الاسمرات .

وأضاف مساعد رئيس الحزب أن الفعالية كانت عبارة عن فقرات متنوعة منها عرايس والساحر والأراجوز وألعاب جماعية وتضمن الحفل أيضًا توزيع بعض الوجبات الخفيفة وهدايا بمناسبة رأس السنة.

وتقدم مجاهد بكل الشكر الى حسن الغندور رئيس حي الأسمرات الذى وفير أتوبيسات لنقل الأطفال وذويهم إلى مكان الحفل وحث الأهالي على المشاركة معنا والشكر للواء مدحت عبد اللطيف الذي وفر لنا القاعة لتنفيذ الفاعليه وسهل كل الإجراءات وأيضا لمحمد شوقى امين المقطم وكل أعضاء الحزب لجهودهم فى التنظيم والتنفيذ والظهور بالشكل اللائق و الفعال ومشاركة الأطفال فرحتهم.
Advertisements

ترشيحاتنا

مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر

الجيش الليبي: أعطينا إنذارات وتحذيرات تمنع دخول المياه الإقليمية الليبية بدون إذن

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

حكم المتزوجة التي تحب غير زوجها.. الإفتاء توضح| فيديو

اخلصي من التجاعيد بهذه الطريقة الفعالة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة 18.. ليفربول محمد صلاح في الصدارة رغم الغياب

AdvertisementS

لا أريد الإساءة لأولادي .. تعليق شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات

أخبار النادي الأهلي | الأحمر يلتقي ليفربول | تعثر المفاوضات مع النيجيري أنطوني اكبوتو

أخبار الرياضة | تعليق مؤثر من شادي محمد على حبس زوجته 3 سنوات | الزمالك يفاوض وليد أزارو

فضيحة | ماركة غسالات شهيرة تتحول إلى قنبلة موقوتة حال تركتها في الكهرباء

نادي الزمالك يتواصل مع وليد أزارو للتعاقد معه ردًا على صفقة كهربا للأهلى

حبس زوجة شادي محمد.. قصة المدافع والحسناء من الكوشة إلى التخشيبة

أول رد من البرلمان بعد إطلاق النائبة نوسيلة النار في فرح ابنتها.. فيديو

المبادئ أولا.. سيد عبدالحفيظ يعاقب لاعب الأهلي الصاعد بالتدريب مع فريق الشباب

مرتضى منصور يعلن الموقف النهائي لخوض السوبر الأفريقي في قطر

رضا عبد العال يهاجم الأهلي.. وبيراميدز الأحق بلقب الموسم الماضي.. ومصطفى يونس يرد

شاهد .. نائبة الشرقية تضرب نار في فرح بنتها وتؤكد: "مرخص"

فيديو نادر لـ حفل زفاف حنان ترك .. وحقيقة طلاقها بسبب فيفي عبده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان وهمي.. سميرة سعيد بجلسة تصوير لإبراز إطلالاتها الباهظة

هنتعشى إيه النهاردة.. سندوتش كبيبة وبطاطس فريسكس وصنية قرع بالبطاطا والجزر

كشفت عن وزنها الرشيق | زوجة ماجد المصري تبهر الجمهور بأنوثتها في عيد ميلاد ابنها