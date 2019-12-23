بمناسبة رأس السنة.. حماة الوطن ينظم «هنفرح أبناءنا» بمشاركة الأطفال

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالمقطم، فاعلية «هنفرح أبناءنا »، وذلك تفعيلا للدور المجتمعي الذى يقوم به الحزب بين أطياف الشعب.





وقال اللواء فاروق مجاهد مساعد رئيس الحزب وأمين القاهرة في بيان له، ان الهدف من الفاعلية مشاركة الأطفال فرحتهم قبل الامتحانات وليس بالداعي الانتظار الى عيد الطفل او عيد اليتيم حتي يتم مشاركة الأطفال أفراحهم وتم مشاركة أطفال من بعض دور الأيتام وكذلك الأهالي ومشاركة خاصة ومهمة من اهل حى الاسمرات .





وأضاف مساعد رئيس الحزب أن الفعالية كانت عبارة عن فقرات متنوعة منها عرايس والساحر والأراجوز وألعاب جماعية وتضمن الحفل أيضًا توزيع بعض الوجبات الخفيفة وهدايا بمناسبة رأس السنة.



