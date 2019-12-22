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رياضة

الإعلاميين: إصرار اللاعبين وراء فوزنا على الفيوم في القسم الثاني

الأحد 22/ديسمبر/2019 - 08:15 م
فريق الإعلاميين
فريق الإعلاميين
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كتب: رباب الهوارى
قال طارق الشرباصي، رئيس مجلس ادارة نادي الإعلاميين، إن الفريق استطاع تحقيق الفوز على فريق الفيوم بهدفين لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب فريق الإعلاميين، ضمن منافسات الأسبوع العاشر لمجموعة الصعيد بالقسم الثاني، بفضل الروح والاصرار التي يمتلكها اللاعبين لتحسين الاوضاع بجدول المسابقة.

وأضاف الشرباصي، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن الفيوم فريق كبير، ويقوده مدير فني كبير مثل محمد يوسف ،ولكن لاعبي الأعلاميين قدموا مستوى متميز خلال اللقاء واستطاعوا تحقيق الفوز.

وقدم طارق الشرباصي، الشكر للجهاز الفنى واللاعبين علي المجهود المبذول خلال الجولتين الماضيتين، وطلب منهم مواصلة تحقيق النتائج الايجابية في الجولة القادمة.

ويحتل الإعلاميين المركز الثامن برصيد 13 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بترول أسيوط والمنيا اصحاب المركز السادس والسابع.
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