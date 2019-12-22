كاتب صحفي: التعديلات الوزارية تحقق تيسيرا في خدمات المواطنين.. فيديو

قال عيسى مرشد، الكاتب الصحفي، إن البعض كان يستعجل عملية التعديل الوزاري حرصا على الصالح العام، مشيرا إلى أن التقارير التي أعلنتها المؤسسات الدولية بشأن المجموعة الاقتصادية أكدت تحقيق نجاحات كبيرة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.



وأضاف مرشد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج «مانشيت» المذاع على فضائية «on e» أن مسيرة الإصلاح الاقتصادي تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن التعديل أتى بـ 6 وجوه جديدة تدخل الحكومة.



وأوضح الكاتب الصحفي، أن وزير الزراعة سيكون عليه دور كبير في المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الحكومة انتهت من وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الصناعية، في إطار تحقيق الإصلاح.



وأكد أن تعديلات نواب الوزراء تعديلات هامة وتحقق المزيد من التقدم، خاصة الدفع بعدد من نواب الوزراء من الشباب، مشيرا إلى أن هذا التعديل سيحقق تيسيرا في الخدمات.



وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الأحد، أداء عدد من الوزراء ونواب الوزراء الجُدد اليمين الدستورية، وهم:



الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، والوزير المختص بشئون الاستثمار، والوزير المختص بشئون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.



والوزراء الجُدد:

الدكتور خالد أحمد العناني علي عز، وزيرًا للسياحة والآثار.

المستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة، وزيرًا للعدل.

الدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية.

الدكتورة رانيا عبد المنعم محمد إبراهيم المشاط، وزيرًا للتعاون الدولي.

الأستاذ أسامة حسن عطوة هيكل، وزيرًا للدولة للإعلام.

الطيار محمد منار كمال عبد الحميد عنبه، وزيرًا للطيران المدني.

نيفين رياض عبد المجيد القباج، وزيرًا للتضامن الاجتماعي.

الأستاذ محمد مرزوق القصير، وزيرًا للزراعة واستصلاح الأراضي.

نيفين عصام الدين حسن جامع، وزيرًا للتجارة والصناعة.

المستشار علاء الدين فؤاد السيد أبو حسن، وزيرًا لشئون مجلس النواب.