رانيا بدوي: لا سبيل لمنع الشائعات سوى الإجابة عن أسئلة المواطنين

طالبت الإعلامية رانيا بدوي، المسؤولين بالرد على أسئلة المواطنين سريعا درءا للشائعات، مشيرة إلى أن أي مساحة تتركها الدولة دون أن ترد فيها على أسئلة الناس يدخل آخرين فورا لملأ هذا الفراغ وهنا تكمن الخطورة، لأننا لا يمكن أن نتوقع كيف سيملئ هؤلاء هذا الفراغ وما نوع المعلومات التي سيتم بثها وإقناع الناس بها مما يشكل خطورة علي المواطن نفسه وعلي الوطن ككل.



وأضافت بدوي خلال الحلقة الجديدة من برنامج "كلام رنوووش" الذي يتم إذاعته علي اليوتيوب وفيسبوك، أن السؤال ليس بجريمة وإعمال العقل ليس حرام والخطر هو أن نترك الناس دون أن نتخذ كل الإجراءات اللازمة لحمايتهم من ذلك.



كما تحدثت الإعلامية عن ضرورة منح الأطفال فرصة للسؤال عن كل شئ وأي شئ مهما كان مبالغًا فيه أو محرجًا وعلي الآباء محاولة الاجابة بطريقة يستوعبها عقل الطفل حسب سنه وتحترم ذكائه وعدم التهرب من الإجابة، محذرة من خطورة تعنيف الأطفال أو المصادرة علي أسئلتهم بقول "عيب أو حرام" والأخطر من ذلك هو أن يستهزئ الآباء بسؤال الطفل أو التقليل منه لأن هذا الأسلوب يدفع الطفل للبحث عن الإجابة بطرق أخرى قد لا تكون صحيحة.



وأكدت رانيا بدوي أن كثرة الجدل والسؤال والإلحاح فيه ينمي عقل الطفل ويجعله قادر علي التمييز بين المعلومات التي يتلقاها عندما يكبر سواء من محيطه أو السوشيال ميديا وتكون لديه القدرة على فرزها جيدًا ما يجعله غير قابل لتصديق أي شائعة أو التجاوب مع أي خرافة ويحميه كذلك من التبعية والاقتياد خلف أي فرد أو جماعة.



وانتقدت بدوي أساليب التدريس القائمة علي عدم مناقشة المعلم أو عدم جداله وكذلك أساليب بعض الآباء في التربية التي تقوم علي السمع والطاعة " اسمع وأطع ، اسمع واتبع " لأن وقتها لا يجب أن يشكو الآباء أو المجتمع كون ابنهما الشاب أصبح تابعًا لأحد أو لجماعات محظورة أو منقاد خلف صديق سئ السمعة.