أحمد موسى: أسامة هيكل يستحق منصب وزير الإعلام .. فيديو

قال الإعلامى أحمد موسى، إن أسامة هيكل يستحق منصب وزير الإعلام، مضيفا:"كنا بحاجة لوجود وزارة للإعلام".



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"،:"كل الاختيارات هى اختيارات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتا إلى أنه لم يكن مفاجئا تعيين هيكل وزيرا للإعلام.



وتابع:"الرئيس السيسى يعرف أسامة هيكل منذ أن كان محررا للشئون العسكرية بصحيفة الوفد".



وأوضح موسى:" هيكل هيكون ليه بصمة مهمة فى مجال الإعلام والحريات".



وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على التعديل الوزاري الجديد، بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، تمهيدا لأداء اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شمل صلاحيات جديدة لرئيس الحكومة بشئون الاستثمار والإصلاح الإداري، بحيث يكون الوزير المختص بشئونهم، مع استحداث وزارة الدولة لشئون الإعلام والتي يتولاها أسامة هيكل، مع تغيير وزارات العدل، والتعاون الدولي، والطيران المدني، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، والصناعة والتجارة، والمجالس النيابية، ودمج وزارتي السياحة والآثار.



جاء ذلك وفق خطاب رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، للبرلمان اليوم، الأحد، وذلك بأغلبية الحضور، وفقا للمادة 147 من الدستور التي تنص أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس"، وأيضا اللائحة الداخلية لمجلس النواب من المادة 129 والتي نصت على التالي: "لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراءُ تعديلٍ فيها، ويعرضه رئيس المجلس في أول جلسة تالية لوروده، وتكون الموافقة على إجراء التعديل جملة، بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء، ويُخطَر رئيسُ الجمهورية بذلك".

